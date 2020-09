Anote Aí

publicado em 16/09/2020

Prefeitura de Votuporanga emitiu nota sobre vídeo que viralizou (Foto: Reprodução)

Termina hoje o prazo para os partidos políticos realizarem as suas Convenções e referendar os seus candidatos. Em Votuporanga, a data marca a Convenção dos partidos Podemos, PSD, Republicanos e Avante que vai oficializar a candidatura do empresário João Garcia. Na oportunidade também será revelado o nome do seu vice.Por outro lado, com o fim das Convenções partidárias e o registro oficial dos candidatos, será possível revelar também o número de candidatos pretendentes a Câmara Municipal. Como sempre acontece, a tendência é de um número expressivo.O Escritório Jurídico, comandado pelo dr. Jerônimo Figueira da Costa Filho, assessorado pelos advogados Maria Amélia, Guilherme e Natália, conseguiu uma importante decisão no dia 14 de setembro. A conquista contempla dois vereadores da cidade de Turiúba.