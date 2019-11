Anote Aí

publicado em 12/11/2019

Carnaval antecipadoEssa é boa. Para fugir da concorrência com o grande Carnaval de Votuporanga, Rio Preto estuda em antecipar a sua folia carnavalesca em uma semana. Só assim, a Comissão Organizadora de lá espera encontrar patrocinadores para investir no Carnaval do considerado “grande centro”.RecuoSegundo nota na coluna do Diário da Região, “falando em Carnaval, o vereador Jorge Menezes (PTB) admitiu que chegou a cogitar a realização do evento no recinto de Exposições de Rio Preto, nos moldes do Bloco Oba! de Votuporanga, um dos principais festivais realizados no país para marcar a festa de Momo. A idéia, no entanto, não foi para frente”.TradiçãoNão é de hoje que o Carnaval de Rio Preto corre atrás do Carnaval de Votuporanga. Nos anos 70/80 que a cidade promovia o grande Carnaval de rua com o desfile das escolas de samba, Votuporanga recebia turistas de SP e da região, com muita gente de Rio Preto.DesfileComo o desfile das escolas de samba em Votuporanga aconteciam no domingo e na terça-feira de Carnaval, em algumas oportunidades, as escolas daqui desfilavam em Rio Preto, na noite da segunda-feira. Sempre eram muito aplaudidas.Dando o trocoMudando de assunto, sobre os ataques disparados pelo ex-presidente Lula, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, usou o Twitter para dar a sua resposta: “Aos que me pedem respostas as ofensas, esclareço: não respondo a criminosos, presos ou soltos. Algumas pessoas só merecem ser ignoradas”, escreveu.OfensasNos seus discursos pós- saída da prisão, o ex-presidente tem feito ataque direto a Bolsonaro e Sérgio Moro. Este foi chamado de “canalha” pelo petista.Alta hospitalarEstava previsto para o dia de ontem, a alta médica do ex-deputado estadual Édson Gomes (PP), ele estava internado num hospital de Rio Preto desde o dia 14 de outubro. A princípio com suspeita de dengue. No entanto, foi constatado uma infecção na corrente sanguínea que o levou ao estado de coma na UTI.PolíticoÉdson Gomes, foi eleito prefeito de Ilha Solteira, mas não assumiu o cargo por impedimento da Justiça Eleitoral. Ele é irmão do ex-deputado federal Vadão Gomes e tem muitos amigos em Votuporanga.Pequenos municípiosAinda repercute a proposta do governo de extinção de pequenos municípios com menos de 5 mil habitantes. Um levantamento feito na região de Rio Preto aponta que se for aprovado, 45 municípios perderiam a autonomia e isso representa a perda de mandato de 45 prefeitos, 45 vices e 405 vereadores, fora os apadrinhados como secretários e diretores municipais.A reaçãoO prefeito de Rio Preto, Édinho Araújo, autor da lei que ajudou emancipar uma série de municípios, no início dos anos 90 quando era deputado estadual, a questão agora é com a qualidade de serviços públicos que são prestados nesses municípios. Ele defende que é preciso ouvir a população que mora naquelas localidades. “Tem que se fazer um plebiscito”, opinou.DeputadosAlém dos atuais prefeitos que são contra a proposta, os três deputados da região: Fausto Pinato (PP), de Fernandópolis, Geninho Zuliani (DEM), de Olimpía e Luiz Carlos Motta (PL), de Rio Preto). Todos são contra o projeto de acabar com os pequenos municípios.LevantamentoPara a CNM (Confederação Nacional dos Municípios), o texto da proposta do Pacto Federativo, prevê a extinção de cidades com até 5 mil habitantes que não comprovarem, até o dia 30 de junho de 2023, sua sustentabilidade financeira. Até aquela data, os municípios terão de mostrar que arrecadam em impostos e receita própria, aos menos 10% de suas receitas totais.Na marca do pênaltiAqueles municípios que não conseguirem seriam extintos a partir de janeiro de 2025. De acordo com o tal levantamento da CNM, 1.217 cidades não atingiram o limite. Tem municípios que depende apenas do repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) enviado pelo governo federal.De saída:Nota 10 para a “Noite dos Amigos” da Associação Italiana, realizada no último sábado. O destaque foi a música de Jalão e Marta e o incansável Tesourinha, no seu sax. O seu talento é um patrimônio musical que orgulha nossa cidade.