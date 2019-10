Anote Aí

publicado em 15/10/2019

A festa

Como era de se esperar a Festa do Dia das Crianças, na Praça São Bento, superou todas as expectativas. Pelos cálculos de especialistas no assunto mais de seis mil pessoas passaram pelo local entre 9 e 13 horas. Já às 8 da manhã tinha fila de crianças que acompanhavam a montagem dos brinquedos. A promoção do evento foi da Cidade FM.

De graça

Graças à parceria com a Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, do secretário Emerson Pereira, muitos atrativos foram disponibilizados sem custo para qualquer criança. A Faculdade Futura também fez a diferença com a troca de livros e atrações pedagógicas. A Cidade FM entrou com os refrigerantes da Poty, pipoca, algodão doce, brincadeiras e prêmios para o sorteio. A criançada fez a festa.

Futuro já

A maioria dos patrocinadores do evento já antecipou apoio para a festa do ano que vem. Surgem novas ideias, boas sugestões para incrementar ainda mais a Festa das Crianças 2020. De uma coisa todo mundo tem certeza: a Festa das Crianças da Cidade FM se consolidou de vez.

“Zequinha de Abreu”

O maestro Tuca manifestou-se empolgado com o público na apresentação da Banda “Zequinha de Abreu”, na Festa das Crianças. A população presente vibrou e muita gente aderiu a campanha “Ação entre Amigos” que está sendo realizada para levantar recursos para a troca de equipamentos da Banda. Vamos colaborar.

Vereadores

Quem também circulou pela praça São Bento cumprimentando os participantes da festa foram os vereadores Daniel David, Osmair Ferrari, dr. Hery Kattwinkel e Chandelly Protetor. Destaque também para o presidente da Associação Comercial Waldeci Merlotti.

Lado a lado

Mudando de assunto, chamou a atenção durante o ato de lançamento do Festival Literário a presença do prefeito João Dado (PSD) sentado ao lado do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB). Bastou isso para circular nos meios políticos conversa de que está havendo uma aproximação dos dois que têm posicionamento político opostos.

Renatão

Outra presença grata naquele ato foi o do vice-prefeito Renato Martins. Este andava sumido das cerimônias oficiais a ponto de ser descartado da corrida eleitoral do ano que vem. Pode estar mudando de ideia.

Biometria

Consta como obrigatório o título eleitoral por impressão digital para a eleição do ano que vem. Para isso os eleitores têm prazo fixado até o final do ano. A informação é da Justiça Eleitoral em alerta pelas redes sociais, principalmente, no Twitter do Tribunal Regional Eleitoral (TER).

Região

O alerta do TER é válido para os municípios de Votuporanga, Álvares Florence, José Bonifácio, Mirassol, entre outras. Confira a lista no site do tribunal, www.tre-sp. jus.br

Dia do Nordestino

Tramita na Câmara de Rio Preto, projeto de autoria do vereador Jean Charles (MDB) que institui naquela cidade o “Dia Municipal do Nordestino”, a ser comemorado anualmente no dia 8 de outubro. Segundo o autor do projeto, estima-se que mais de 20 mil nordestinos moram naquela cidade.

Pretensão

A deputada Joice Hasseiman (PSL) tenta uma missão “quase” impossível. Ela topa trocar de partido e filiar-se ao DEM com a intenção de disputar a Prefeitura de São Paulo. Mas, para isso, impõe uma condição.

Missão impossível