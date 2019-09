Anote aí

publicado em 27/09/2019

Guilherme Arantes

A cidade está privilegiada. A cada fim de semana acontece um grande show. Hoje é a vez de Guilherme Arantes no Votuclube. Como já foi dito aqui, o Votuclube, na gestão de Fleury Cecchini, tem brindado os associados com bons shows trazendo para o palco nomes consagrados que fizeram muito sucesso em um passado recente. Foi assim com Benito Di Paula, entre outros.

Criatividade

A diretoria do Votuporanga Clube tem usado de criatividade e bom senso, procurando fazer espetáculos com artistas que atraem o público sem um elevado cachê artístico comparando com os nomes em cartaz no cenário atual.

Entrevista

O presidente Fleury, muito bem assessorado pelo músico Anisinho e o publicitário Robson Galiás, todos envolvidos na promoção de hoje, estiveram ontem nos estúdios da Cidade FM. Fleury fala com entusiasmo sobre a festa de hoje e garante que são os associados que o motivam a realizar encontros na sede do clube.

Amilar

Falando nisso, está nos planos do Votuclube uma noite especial para a chamada “velha-guarda”. Para tanto, um grupo musical liderado pelo consagrado Amilar Riva e seu violão pode ser atração ainda neste final de ano. Outro nome que deve compor o grupo é o Tesourinha e seu sax.

Em alta

Recorda-se que Amilar e seu grupo tem feito sucesso em apresentações recentes, como no Centro de Eventos, e ele, com o seu violão, na posse da nova diretoria da Santa Casa local. Foi show de bola.

Júlio Semeghini

Uma aparição a nível nacional, nesta semana, ele que é sempre muito bem recebido pelos amigos de Votuporanga, o ex-deputado federal Júlio Semeghini, hoje num destacado posto de secretário-executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia. O seu nome vem à tona a propósito da audiência pública, presidida por ele, em Brasília, para debater projeto que promete levar a internet para regiões mais distantes do país.

Prestígio

Semeghini ostenta até hoje um grupo de simpatizantes a sua vida pública em Votuporanga. Ele tem a sua origem em Fernandópolis, foi deputado federal em dois mandatos, homem de confiança do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) e trabalhou no gabinete de João Doria, na Prefeitura de São Paulo. Antes de ser chamado para o ministério, tinha o seu nome cotado para ocupar uma secretaria no governo de São Paulo.

Nossa Casa

Mudando de assunto, alguns municípios da nossa região vão participar da primeira etapa do programa “Nossa Casa”, lançado pelo governador João Doria (PSDB) e pelo secretario de Habitação, Flávio Amary, na última quarta-feira, dia 25, em São Paulo. O programa prevê a construção de 26.735 unidades habitacionais em 120 municípios paulistas.

Região

Estão na lista dos municípios beneficiados com a construção na modalidade “Nossa Casa-CDHU”. que serão construídas em parceria com a Caixa Econômica Federal, as cidades de Valentim Gentil, Cardoso, Cosmorama, Nhandeara, Pontes Gestal, Santa Fé do Sul, Turmalina, entre outros.

Atos oficiais

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), disse na quarta-feira, dia 25, que a tendência é que a Medida Provisória (MP) que desobrigou empresas de publicar balanço em jornais nem chegue a ser votada na Câmara.

Explica

“Eu acho que a tendência é que ela possa nem ir a voto”, disse o presidente da Câmara, referindo-se à publicação de atos na imprensa. Questionado se a MP caducaria, Maia respondeu que se “depender” dele, sim.

De saída:

A semana termina em baixa para os são-paulinos e corintianos diante dos resultados dos dois times. A desclassificação do Corinthians da Sul Americana até era previsível diante do resultado que precisava arrancar no Equador. Mas o São Paulo, jogando em casa, foi de lascar.