Anote Aí

publicado em 21/08/2019

RadarVai dar o que falar o projeto de autoria do vereador Rodrigo Beleza (SD) que visa a proibição dos radares móveis em Votuporanga. A medida vai passar pelas comissões da Câmara Municipal, então depois será possível saber se o texto vai ou não para votação no plenário.PresidenteRecentemente o presidente Jair Bolsonaro determinou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio de despachos publicados no Diário Oficial da União, que suspenda o uso de radares “estáticos, móveis e portáteis” até que o Ministério da Infraestrutura “conclua a reavaliação da regulamentação dos procedimentos de fiscalização eletrônica de velocidade em vias públicas”.MedidaDe acordo com o documento, a medida tem por objetivo “evitar o desvirtuamento do caráter pedagógico e a utilização meramente arrecadatória dos instrumentos e equipamentos medidores de velocidade”.RevisãoO despacho do presidente pede também que o ministério “proceda à revisão dos atos normativos internos que dispõem sobre a atividade de fiscalização eletrônica de velocidade em rodovias e estradas federais pela Polícia Rodoviária Federal”.FixoO presidente Jair Bolsonaro explicou que os radares fixos, aqueles instalados em postes ao lado das rodovias, não entram nessa suspensão, porque o governo tem contratos com empresas que operam esses equipamentos.Na cidadeEm Votuporanga, conforme Rodrigo Beleza, a intenção é a mesma do Governo Federal, uma vez que os radares precisam ter caráter preventivo, e não punitivo. “Os radares devem ter caráter preventivo e instrutivo, mas não podem ser utilizados como instrumentos de punição constante para a população”, apontou o vereador.AntigaRodrigo explicou que a ideia do projeto surgiu bem antes do despacho do presidente. Ele lembrou que há algum tempo levou o assunto à tribuna da Câmara, demonstrando indignação por conta do uso dos radares móveis.FixosO vereador garantiu ainda que não tem nada contra os radares fixos, já que muitos condutores extrapolam os limites de velocidade, então os aparelhos servem para atuar como prevenção.ItamarO presidente da Comissão de Turismo da Alesp, deputado Itamar Borges, esteve em audiência com os prefeitos e representantes dos municípios do Pantanal Paulista, o deputado federal Luiz Flavio Gomes e os secretários de Turismo, Vinicius Lummertz, e de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.Pantanal PaulistaFazem parte do Pantanal Paulista os municípios de Andradina, Castilho, Ilha Solteira, Itapura, Lavínia, Mirandópolis, Pereira Barreto, Sud Mennuci, Suzanápolis e Valparaíso. As cidades estão realizando uma série de ações conjuntas para apresentar as belezas naturais, os serviços e as atrações turísticas da região. Além disso, o grupo busca o desenvolvimento local e acesso a recursos.ImportânciaItamar destacou o papel importante do Turismo como vetor de desenvolvimento social e econômico. “O turismo movimenta a economia local, gera emprego e renda. Precisamos investir. Apoiar o turismo é uma das alternativas para o país sair da crise”, disse.ParabenizouO presidente Jair Bolsonaro parabenizou os policiais do Rio do Janeiro pela “ação bem-sucedida” durante o sequestro de um ônibus, ontem, na Ponte Rio-Niterói. A Polícia Militar confirmou que o sequestrador foi morto por atiradores de elite. “Criminoso neutralizado e nenhum refém ferido. Hoje não chora a família de um inocente”, escreveu em sua conta pessoal no Twitter.