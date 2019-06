Anote Aí

publicado em 16/06/2019

1º lugar

A administração do prefeito João Dado tem bons motivos para comemorar. Conforme anunciado na edição de ontem do “A Cidade”, Votuporanga conquistou o 1º lugar do Brasil no índice de Governança Municipal do Conselho Federal de Administração, no ano base de 2018.





Avaliação

Os dados são relativos aos municípios de 50.000 a 100.000 habitantes com PIB per capita acima de R$ 20.400,00. O índice relaciona diversas fontes de dados de órgãos como Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério Público Federal, IBGE, Firjan, entre outros.





Excelência

Vale ressaltar que no quesito Saúde, Educação e Segurança, Votuporanga conquistou índices de excelência. Sem dúvida, uma grande conquista.

Novos rumos

Se você leu aqui no “Anote Aí” que o prefeito João Dado estava de malas prontas para mudar do Solidariedade para o MDB, a convite do deputado Itamar Borges, pode apagar tudo. Fica cada vez mais claro que o Dado não fica no Solidariedade, mas o seu novo partido deve ser o PSD.





PSD

Fontes dignas de crédito que estiveram com o prefeito nesta semana garantem que o seu destino político será o PSD (Partido Social Democrático), liderado a nível nacional pelo ex-prefeito de SP e ex-ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, que é o fundador daquela sigla partidária.





Em casa

Não é segredo que o Dado busca uma aproximação cada vez mais efetiva com o governador João Doria. Nesse sentido, o PSD passou a ser mais interessante, já que Gilberto Kassab está no guarda-chuva do governador João Doria. Dado teria um “padrinho” forte para as suas reivindicações. Enquanto isso, o vereador Marcelo Coienca (MDB) que não é muito chegado no prefeito, deve estar suspirando aliviado.





Rolandinho

Por outro lado, o diretório do PSD em Votuporanga é presidido pelo empresário Rolandinho Nogueira (Rosa Mística), que foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Dado. Há quem diga que o próprio Rolandinho estaria costurando a filiação do prefeito naquele partido. Vai ficar de bom tamanho pra todo mundo.





Novos nomes

O Tribunal Superior Eleitoral autorizou a mudança de nome dos partidos políticos. O PP (Partido Progressista), do vereador Osmair Ferrari, agora chama-se só “Progressista”. O PR (Partido Republicano), liderado na região pelo deputado Luiz Carlos Motta volta, a ser o PL (Partido Liberal). E o PPS, hoje presidido pelo industrial Silvano de Oliveira, virou Cidadania, mais ainda falta ser registrado no TSE.





Aliás,

O Silvano, que hoje preside o PPS, é do tempo que o partido chamava Liberal e que elegeu o ex-prefeito Pedro Stefanelli. Alguns dos antigos partidários do PL, como o agrônomo Osvaldo Pereira Caproni, são sempre lembrados como dirigentes do partido.





Valmir

Considerado um articulador no encaminhamento político em Votuporanga, o empresário Valmir Dornelas tem evitado fazer previsões para o cenário político do ano que vem. Ele comenta com cautela os nomes que estão aparecendo como eventuais candidatos. Sempre argumenta que ainda é muito cedo para tratar do assunto.





A ponte

Valmir tem “trânsito –livre” nas principais correntes políticas da cidade. Ele sempre busca consenso entre as candidaturas que se apresentam. Foi uma voz determinante nas últimas eleições e, durante os mandatos, tem exercido um papel de diálogo e de conciliador. Um “bombeiro” quando o caldeirão político esquenta.

Sem a geladinha

O deputado Itamar Borges (MDB) até que conseguiu aprovar na Assembleia projeto que autoriza a venda de bebidas nas praças esportivas. Mas o governador João Doria anuncia que vai vetar por considerar inconstitucional. Na verdade, o assunto carece de uma regra geral porque em alguns lugares pode, e em outros, não.

Outros Estados

Para o deputado Itamar, “o projeto é benéfico para o Estado porque vai atrair mais competições, não só nacionais, mas internacionais, já que mais da metade dos estados do Brasil já liberaram a venda de bebidas alcoólicas”, afirmou.





Aqui,

Houve até tentativa na Câmara de se aprovar lei municipal que permitia a venda de bebidas na Arena “Plínio Marin”. Mas o projeto foi rejeitado com o apoio de um abaixo assinado de entidades assistenciais que condenam o vício da bebida. O argumento maior para aprovação sempre foi o de favorecer a arrecadação do clube e seguir o exemplo de outras cidades.





De saída: