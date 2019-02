Anote Aí

publicado em 19/02/2019

Pe. Silvio

Felizes das pessoas que passam por aqui e deixam a sua marca de realização e respeito. Essa deferência deve ser creditada ao estimado padre Silvio Roberto dos Santos, hoje, radicado em Rio Preto, mas que não foi esquecido e mantém uma legião de admiradores devotos na cidade.





Missa

Faço essas considerações a propósito da Missa celebrada por ele, na noite de domingo, na Paróquia Senhor Bom Jesus. Era o aniversário de instalação da Paróquia e o pároco titular Márcio Tadeu convidou o padre Silvio, fundador daquela paróquia, para celebrar a Missa de aniversário.





Os fiéis

Fiéis procedentes de outras paróquias aproveitaram também para rever o padre Silvio e, diante disso, a igreja do bairro das Paineiras tornou-se pequena para acomodar tantos cristãos. Na celebração, o padre Silvio mostrou-se descontraído e descreveu com detalhes a fundação daquela Paróquia, numa missão que lhe foi confiada pelo Bispo Diocesano de Rio Preto D. José de Aquino Pereira.





Descontração

Na homília, o padre Silvio contou fatos pitorescos que ilustram a sua passagem por Votuporanga. Toda a história foi compartilhada por fiéis que estavam presentes na igreja e se identificavam como testemunha do fato que ele narrava. “Ele não me deixa mentir”, dizia o padre, diante do que presenciaram o fato.





Bola em jogo

Mudando de assunto, a situação do C. A. Votuporanguense no Campeonato Estadual da A2 está complicada. Fazendo em média dois jogos por semana, o time não conseguiu ainda nenhuma vitória neste ano. E para azedar ainda mais, no último compromisso, em casa, com o Nacional, o CAV fez uma apresentação tão ruim no primeiro tempo que irritou a torcida.





E mais:

A tendência é de que os próximos jogos sejam ainda mais difíceis. É que o CAV vai jogar diante de adversários bem posicionados na tábua de classificação. Sábado próximo, por exemplo, o jogo é com o Água Santa que é o líder absoluto da competição. Será um deus nos acuda.





Doação

Falando em política, o deputado Luiz Carlos Motta (PR), um dos mais bem votados em Votuporanga, anunciou no fim de semana que vai doar para as entidades assistenciais de Rio Preto uma verba de R$ 33,7 mil oriundos da sua quota de “auxílio – mudança” pago pela Câmara Federal.





Região

Outros dois deputados da região, Fausto Pinato (PP) e Geninho (DEM) afirmaram que vão ficar com o dinheiro, conforme informação de um jornal de Rio Preto. Segundo a coluna do Diário da Região, “ajuda de custo para deputados reeleitos, como é o caso de Pinato, está sendo questionada na Justiça, que proibiu o pagamento”. Resumo: se ele já é deputado é que já mora em Brasília e isso dispensa o dinheiro da mudança, entende-se.





Falando nele,

Deu na “Folha de S. Paulo”, sexta-feira, dia 15, que há uma acusação feita por comerciantes de cobrança de propina pela direção da Ceagesp, na Capital, cuja cúpula é indicada pelo deputado Fausto Pinato. Ele e a Ceagesp negam as acusações.





E mais,

Segundo a reportagem da Folha, entre os indicados pelo deputado Pinato para cargos na Ceagesp está o próprio pai dele, Edilberto Donizete Pinato, com salário de R$ 19,5 mil mensais. Nas redes sociais o assunto está bombando.





De saída: