Anote Aí

publicado em 15/02/2019

Amanhã, quem sabe?

Ainda não foi desta vez que o CAV saiu do empate. O jogo de quarta-feira, em Limeira, diante da Inter, deu a sensação que a Alvinegra da Arena “Plínio Marin” iria brindar o novo técnico com uma bela vitória. Ledo engano.

Calma, pessoal

Quando o C. A. Votuporan-guense estava ganhando, houve excesso de empolgação. Já tinha gente gritando que o time estava muito melhor que nos jogos anteriores e a vitória viria naturalmente. A simples mudança de técnico não opera milagres. É preciso dar tempo ao tempo para o homem pelo menos conhecer o time.





Em tem jogo

Finalmente, amanhã, sábado, na Arena “Plinio Marin” deve acontecer a tão esperada vitória do time local. O adversário é o Nacional, da Capital, um velho rival da Alvinegra. Para os votuporanguenses, é vencer ou vencer. Qualquer outro resultado será uma tragédia para as pretensões do clube. Eu acredito...





Dengue

Mudando de assunto, cumprindo o que determina na Semana Estadual de Mobilização Contra o Aedes Aegypti, a Secretaria Municipal de Saúde mostra-se atuante e bem programada na sua ação no combate ao mosquito da dengue. A iniciativa tem propiciado elogios da população.





Apoio

O próprio pessoal que compõe as equipes que trabalham na pulverização de quintais e espaços que podem favorecer a proliferação do mosquito, tem encontrado receptividade dos moradores. A verdade é que já existe na população a conscientização de que é preciso eliminar todos possíveis criadouros do Aedes Aegypti. A luta é nossa.





Recapeamento

O gabinete do prefeito João Dado não está comemorando apenas o recapeamento em ruas do centro da cidade. Há euforia também pelo uso de maquinário próprio naquela obra. A Prefeitura está colocando em ação máquinas e equipamentos adquiridos no ano passado.





Gregos e troianos

Mas nem todos estão batendo palmas para as obras de recapeamento no centro da cidade. Tem gente chiando que foram pegos de surpresa com as obras que dificultam o tráfego e chegam a sugerir que o trabalho da Prefeitura deveria se concentrar apenas nos fins de semana. Ninguém consegue agradar a todos.





Alerta

“Cuidado com sites que usam o nome do Poupatempo para vender serviços. Além de cobrar taxa para fazer o agendamento de horário, que é gratuito, os despachantes virtuais ficam com dados pessoais dos cidadãos, como nome completo, filiação, números do RG e CPF, entre outros”, informa o órgão no Facebook.





Tomou...

O presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, falou o que não devia: “política não é muito da mulher”. A reação veio de imediato pela deputada estadual Beth Sahão (PT), de Catanduva. Veja o seu desabafo:





Bizarrice

“Essa declaração do presidente nacional do PSL mereceria ganhar o prêmio Bizarrice do mês. Lugar de mulher é onde ela bem entender. Política não é lugar de dirigentes como ele, que está sendo investigado sob suspeita de utilizar candidaturas laranjas para abocanhar fundo partidário, que é dinheiro público”, disparou a petista.





Fim de feira

Notícias procedentes de Rio Preto dão conta que os deputados estaduais de lá, em fim de mandato, pois não conseguiram a reeleição, tentam manter na Casa as suas principais propostas. Orlando Bolçone, por exemplo, garante que tem colegas parlamentares interessados em seus projetos em andamento voltados a ciências da tecnologia.





