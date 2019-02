Anote Aí

publicado em 13/02/2019

De olho no ar

Nesta semana, o presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, o vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD), visitou dois Cemeis (Centro de Educação Municipal), que apresentam problemas nos aparelhos de ar-condicionado dentro das salas de aula.





Visitas

No Cemei José Modesto Sobrinho – Cazeca, no Matarazzo, o chefe do Poder Legislativo a direção da unidade de ensino justificou que alguns aparelhos de ar-condicionado estão com defeito no sistema elétrico. Na semana passada, o padrão de energia apresentou uma pane elétrica, danificando a rede interna.





Reparos

A Secretaria Municipal da Educação já foi comunicada sobre o problema no Cemei, portanto os reparos necessários estão sendo providenciados. A expectativa é que tudo esteja nos conformes ainda nesta semana.





xxxx

Já no Parque das Nações, no Cemei “Valdir Gonçalves de Lima”, por conta de problemas elétricos, pelo menos duas salas de aula estão sem ar-condicionado. Neste caso, a Secretária Municipal da Educação também já foi comunicada e está resolvendo a situação





Papel do vereador

Segundo Meidão, é papel do vereador “fiscalizar, cobrar e também buscar solução para os problemas”. O parlamentar ficou sabendo da situação depois que pais de estudantes fizeram reclamações nas redes sociais.





Seguros?

Por falar em ar-condicionado, depois da tragédia da semana passada no Ninho do Urubu (Centro de Treinamento do Flamengo), muitos são os questionamentos se o aparelho é mesmo seguro. Com o forte calor, o uso do equipamento se intensificou bastante. A capital do Estado de São Paulo, por exemplo, registrou o segundo mês de janeiro mais quente em 76 anos.





Destaque

O assunto foi destaque no Fantástico do último domingo. O programa ressaltou que “incêndios que começam em aparelhos de ar-condicionado se repetem com frequência no Brasil e o desastre no alojamento dos atletas da base do Flamengo pode ter sido mais um deles”.





Boechat

Jornalistas de todo o país se comoveram com a trágica morte de Ricardo Boechat, no início da tarde de anteontem. O profissional é bastante respeitado no meio da comunicação. Ontem, a Band News FM resolveu prestar mais uma homenagem ao jornalista e colunista da Istoé, que morreu aos 66 anos. Eduardo Barão, responsável por comandar o programa, declarou que a cadeira que era dele não será mais utilizada.





Tranquila

A terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, na noite de anteontem, foi tranquila. A maioria dos vereadores usou a tribuna no tempo destinado aos discursos, mas não aconteceram grandes polêmicas.





Projetos

Na sessão, somente quatro projetos foram votados e aprovados, dois deles de autoria do Poder Executivo. As outras duas medidas são dos vereadores Meidão e Emerson Pereira (SD). Diferente da segunda reunião do ano, que durou certa de cinco horas e meia, o encontro de anteontem demorou cerca de três horas.





Novidade

A novidade na sessão da Câmara foi a participação de uma intérprete em libras. A ideia de implementar a linguagem brasileira de sinais nas reuniões é do presidente Meidão.





O nome dela é

A intérprete em libras é Tatiane Leão, que trabalha com a questão há cerca de 17 anos. “É uma conquista bastante grande pra gente e nós ficamos muito felizes”, destacou.





Sorte