Anote Aí

publicado em 29/01/2019

Folia de Reis

Muita gente prestigiou o 34º Encontro de Companhia de Reis promovida pelo Centro Folclórico, no domingo passado, defronte a Capela Santos Reis. Houve participação de representantes de dezenas de municípios e até companhia de Estados vizinhos. É uma festa que projeta o nome de Votuporanga.





Prestigio

Louva-se a dedicação da Comissão Organizadora comandada pelo radialista Natal Rosa e João Custódio. Nota-10 também para o pessoal da pasta da Cultura, comandada pela secretária Silvia Stipp e a sua equipe. Tudo saiu conforme planejado e com elogios dos participantes.





Divulgação

A CIDADE FM e a TV Unifev deram ampla cobertura no Encontro de Reis, designando os seus profissionais para um domingão de muito trabalho, mas compensador. Na verdade, existem muitos adeptos e devotos da tradição de Santos Reis em toda a nossa região.





Prefeito visitante

Quem esteve na Arena “Plínio Marin”, no último sábado, por ocasião do jogo entre CAV e Penapolense, foi o prefeito de Penápolis, Célio de Oliveira. Célinho, como é conhecido na sua terra, é radialista, narrador de futebol e cumpre a sua segunda administração na Prefeitura.





Fonte de inspiração

Em entrevista à Cidade FM, o prefeito de Penápolis, revelou-se admirador de Votuporanga e diz que se inspira no desenvolvimento de nossa cidade para alavancar a sua administração. Ele confessou que acompanha o crescimento de Votuporanga desde os anos 80.





Luto

A nota triste do fim de semana fica pela morte de Antonio Vieira Marques Neto, o conhecido Toniquinho, no passado um dos mais habilidosos atacantes que brilhou no campo do amadorismo. Toniquinho foi vítima de uma tragédia, quando o telhado da área de sua casa desabou e uma viga atingiu a sua cabeça. Ele foi sepultado no sábado.





Bom de bola

Toniquinho foi um artilheiro nato. Ele chegou a vestir a camisa titular da A. A. Votupo-ranguense em várias oportunidades. Teve também uma passagem pela Ponte Preta de Campinas. Todavia, notabilizou-se foi no futebol amador com a camisa da Jowanel (vice-campeã do Estado), ou no time amador da Votuporanguense, Disdroga, entre outras agremiações da cidade.





Silêncio

Pela sua história, Toniquinho foi lembrado no jogo do CA Votuporanguense, no último sábado, quando foi respeitado um minuto de silêncio, antes da partida com o CA Penapolense. Na Arena “Plínio Marin” os torcedores da alvinegra comentavam a sua trajetória no futebol local. Todos sentiram a sua prematura partida desta vida.





Futebol

Já no campo de jogo, o time do C. A. Votuporanguense ainda não convenceu o público torcedor no atual Campeonato Paulistinha. O empate de sábado passado foi de roer as unhas. O time apresenta sérias dificuldades para chegar ao gol adversário e peca também na defesa.





Amanhã

Amargando o terceiro empate consecutivo (dois com sabor de derrota) a Alvinegra viaja hoje para pegar o São Bernardo, amanhã, no campo do adversário. O próximo jogo em casa será no sábado, contra o Rio Claro. A situação do CAV começa a preocupar a sua torcida.





Política

A decisão tomada recentemente pelo governador João Dória (PSDB), de cancelar os convênios assinados durante a gestão do ex-governador Márcio França (PSB), repercutiu mal entre os prefeitos, o que era de se esperar. Sábado passado, na eleição do presidente da AMA, em Rio Preto, era o assunto em pauta entre os prefeitos.





Justificativa

O deputado federal eleito Geninho Zuliani (DEM) falou sobre o caso dos convênios cancelados. Ele classificou como “eleitoreiros” pelo fato de serem convênios assinados no final da gestão do governo anterior.





Sem previsão

“Infelizmente, começamos o ano com notícias que não foram agradáveis”, disse o deputado Geninho, comentando o cancelamento dos convênios assinados com os municípios. O deputado disse que foram ações “mal feita, mal planejada e sem previsão orçamentária”. Teve prefeito que ouviu o discurso e torceu o nariz.





A eleição

O prefeito de Jales, Flávio Prandi, foi eleito presidente da AMA – Associação dos Municípios da Araraquarense, sábado, em Rio Preto, na presença de 19 prefeitos da região.





Reivindicações

Nos discursos proferidos no ato da eleição do novo presidente da AMA ficou estabelecido que a entidade vai batalhar pelas obras de manutenção da ponte rodoferroviária (entre em São Paulo/ Mato Grosso do Sul) e pela construção de uma terceira faixa na rodovia Euclides da Cunha entre Rio Preto, Mirassol e Cedral.





De saída: