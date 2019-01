Anote Aí

publicado em 15/01/2019

Planejamento

O ano começou pra valer na Prefeitura. O prefeito João Dado abriu a semana com uma reunião de planejamento para todos os setores da administração. As propostas apresentadas pelo prefeito têm prazo definido de conclusão. A meta é avançar em obras e serviços nestes próximos dois anos de governo.





Precaução

Dado explicou que o setor da Educação, por exemplo, não é apenas a parte pedagógica que a Administração Municipal se preocupa. Ele exige a melhor estrutura possível com qualidade de acomodações, segurança com todas as orientações dos Bombeiros na parte elétrica e hidráulica, entre outros fatores.





Mercadão

Falando no prefeito, ele não descarta nunca em transformar o prédio do Mercadão no verdadeiro Mercadão. Ontem, numa conversa informal com a reportagem, ele voltou a focar o assunto. E já tem o projeto pronto para quando sair de lá o Poupatempo.





Falando nisso,

Dado deixou claro que a informação que ele tem é de que as obras do Poupatempo, no prédio do shopping, continuam sendo trabalhadas. Não existe ainda uma data prevista para a mudança do órgão, mas a Prefeitura já planeja a ocupação do prédio do antigo Mercadão.

As mudanças

A coisa está tão consolidada que o prefeito diz que o novo Mercadão terá início pela “parte de baixo”, ou seja, dando vida para o outro lado do prédio e preservando para outros fins o local onde hoje situa o Poupatempo. Pela vontade do prefeito as obras devem acontecer em ritmo acelerado.





Cantóia

Mudando de assunto, entre as empresas locais que têm ampla atuação em diferentes regiões no Estado de São Paulo, está a Cantóia & Figueiredo. A simplicidade do seu diretor-presidente, Antonio Brito Figueiredo, não permite ao cidadão comum avaliar o potencial da sua empresa. É uma das mais representativas da cidade.





Serviços

Respondendo pelo serviço de expansão de rede elétrica, pela manutenção de serviços de iluminação pública em dezenas de município e instalação de fibra ótica, interligando regiões, a Cantóia & Figueiredo é uma referência naquela área de atividade. É gente de Votuporanga se projetando pelo Estado e pelo Brasil, graças à qualidade do serviço que executa.





Em ação

Destacamos as atividades da Cantóia & Figueiredo a propósito do seu cronograma de trabalho para esta semana onde carece da presença do Toninho Figueiredo nos grandes centros da região do Vale do Paraíba, como São José dos Campos, e também na praça de Santos, no litoral, entre dezenas de outras cidades próximas da grande São Paulo.





Floriano

Quem passou o fim de semana em Votuporanga foi o deputado federal Floriano Pesaro (PSDB). Hóspede do ex-prefeito Junior Marão e do seu chefe de escritório político local, Flávio Lieva, o parlamentar procurou rever amigos e falar da sua nova atividade a ser desenvolvida em Brasília.





Abrindo a porteira

Um manual de “Boas Práticas em Rodeios” foi entregue pelo deputado federal eleito Geninho Zuliani (DEM) ao secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira. O manual foi produzido pela Confederação Nacional de Rodeios (CNAR).





Objetivo

Segundo Geninho, o objetivo é garantir mais segurança nas arenas de todo o país. O deputado disse que se colocou à disposição para auxiliar em assuntos ligados ao agro, em Brasília. Geninho quer ocupar também a representação dos peões de rodeio que um dia já foi do ex-deputado Vadão Gomes (PP), de Estrela do D´Oeste.





Empresário

Vadão Gomes deixou a política para se dedicar a sua atividade empresarial no Frigo Estrela. Na época de parlamentar, Vadão sempre foi muito bem votado em Votuporanga e se constituiu numa das principais lideranças políticas da região. A sua entrada na cidade foi muito bem articulada na época pelo Nasser Gorayb.





