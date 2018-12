Anote Aí

publicado em 22/12/2018

Carreata da Alegria

A Cidade FM 94,7 vai brindar o Natal das crianças neste domingo. São 100 crianças sorteadas na programação da emissora que vão embarcar em frente à rádio Cidade, a partir das 15h30, e percorrer os principais pontos turísticos da cidade. A promoção é uma parceria com a empresa Lima/Diversões. O desembarque será na praça São Bento.





Dia da Paróquia

A primeira paróquia de Votuporanga, instalada em 22 de dezembro de 1943, está completando hoje 75 anos. Para celebrar esta data, o pároco, padre Gilmar Margotto, esteve ontem no programa Jornal da Cidade, da rádio Cidade FM. Gilmar mostra-se um estudioso da história da sua paróquia que tem como padroeira Nossa Sra. Aparecida.





Floriano

As lideranças políticas locais, especialmente ligadas ao ex-prefeito Junior Marão, receberam com entusiasmo a notícia da indicação de Floriano Pesaro (PSDB), deputado federal não reeleito, para o cargo de secretário de Desenvolvimento Social do Ministério de Cidadania, em Brasília.





Sem surpresa

Floriano foi o terceiro candidato a deputado federal mais votado em Votuporanga. Contudo, não conseguiu a sua reeleição. Ele tem uma aproximação muito grande com as lideranças políticas locais em vista da sua atuação como secretário de Desenvolvimento Social do governo de Geraldo Alckmin.





Na cidade havia expectativa de que Floriano fosse indicado para ocupar cargo de expressão no governo paulista de João Doria, que é do seu partido. Mas a notícia de que ele vai para Brasília, no Ministério de Cidadania, comandado pelo ministro Osmar Terra, pegou bem.





Outros tempos

Pouca gente sabe, mas Floriano Pesaro já chegou a ocupar cargo de secretário executivo na pasta do Ministério da Educação, quando o ministro era Paulo Renato. Aliás, o ex-prefeito Atílio Pozzobon garante que quando estava na Educação, em Brasília, Floriano já ajudou a cidade no processo de transformação no Centro Universitário, atual Unifev.





Semeghini

Conforme já noticiado, também no segundo escalação do governo de Jair Bolsonaro, a região conta com o ex-deputado federal Júlio Semeghini, de Fernandópolis. Ele vai ocupar o posto de secretário executivo da pasta de Ciências, Tecnologia e Inovação, comandado pelo astronauta Marcos Pontes. A sua função é uma espécie de chefe de gabinete do ministro.





Futebol

O clima de Natal não cessou a euforia no futebol em Votuporanga. Ainda repercute a conquista do CAV na Copa Paulista e em meio as festas de confraternização de agora, o assunto é a formação do time para a disputa do Campeonato Paulista e, principalmente, da Copa do Brasil que já tem adversário definido para o jogo de estreia. Que venha o Ypiranga do Rio Grande do Sul.





No ataque

O C. A. Votuporanguense já deu o pontapé inicial para as atividades de 2019. Os jogadores se reapresentaram nesta semana. A base do time é o que se sagrou campeão em Araraquara, no memorável jogo contra a Ferroviária. Porém, outros novos jogadores estão chegando. A expectativa geral é de mais um ano promissor para o futebol de Votuporanga.





Copinha

E antes da bola rolar no Campeonato Paulista da Série A2, o torcedor de Votuporanga ainda terá, nos primeiros dias de janeiro, os jogos da Copa São Paulo de Futebol Junior, que tem Votuporanga como uma das suas sedes. Emoção do futebol não vai faltar.





Recesso

Desde quinta-feira, dia 20, entraram em recesso a Justiça e o Ministério Público. As atividades serão retomadas no dia 7. Neste período os processos estão suspensos.





Enfermagem

O Diário Oficial do último dia 20, quinta-feira passada, apresenta publicação do projeto da deputada Analice Fernandes (PSDB) que reduz a jornada de trabalho de enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem para 30 horas semanais, no Estado de SP. A proposta ainda carece da sanção do governador.





Saideira: