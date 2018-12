Anote Aí

publicado em 21/12/2018

O posto

A instalação de um posto de combustíveis na rua Per-nambuco, nas proximidades do Bairro Marão, está dando chiadeira. É que os moradores da imediação tentam barrar o empreendimento que está aprovado na Prefeitura. Ontem, haveria uma audiência para tratar do assunto, mas foi cancelada.





Pior

Já que o assunto veio à tona, consta que existem outros empreendimentos desta natureza para serem instalados em Votuporanga. Quando o posto de combustíveis já existe, não há chiadeira dos moradores das imediações, mas os novos que vão abrir, normalmente encontram resistência.





Balanço Geral

Como era de se esperar, a prestação de contas do governo de João Dado praticamente lotou o auditório do Centro de Convenções. O prefeito gastou quase duas horas para a sua explanação, e a exemplo de anos anteriores, em cada feito realizado pela sua administração, ele reforçava com o sinal positivo ou a intervenção verbal do secretário executor da obra.





Liberal

Dado, desta vez, sentiu-se mais senhor de si, ou seja, praticamente não fez referência a obras herdadas do governo passado. Esse discurso foi muito comum na sua exposição do ano passado.

Obras e reformas

Na maioria dos relatos, o prefeito se referiu a obras que tiveram início e término dentro do seu governo nos últimos dois anos. São obras consideradas necessárias, como recapeamento asfáltico e reformas em órgãos públicos como escolas, creches e unidades de saúde.





Prioridades

João Dado priorizou três grandes obras para o ano que vem. A construção do novo Paço Municipal (anexo ao shopping), o pontilhão na avenida Mário Pozzobon, nas proximidades do Terminal Rodoviário, e ainda o combate a enchente em pontos críticos da cidade que tiveram alagamento na época de chuvas.





Taxa do Lixo

Olhando para os vereadores, mas admitindo que foram pressões externas que provocaram a retirada do projeto que fixava a taxa do Lixo, o prefeito deu claro sinais que a matéria poderá voltar a ser debatida e votada em 2019. “Não somos nós que estamos impondo a Taxa do Lixo. É uma exigência do Tribunal de Contas”, comentou.





Poda de árvore

Dado falou sobre a Taxa do Lixo no momento que apontava no telão os valores economizados pelos munícipes na poda de árvores. Ele lembrou que no governo anterior a Saev recolhia uma taxa que era repassada à empresa Converd para efetuar a poda de árvores na cidade. Isso acabou.





R$ 1.768.600,00

Este foi o valor que a população economizou com o cancelamento daquela cobrança de poda de árvores, segundo a explanação do prefeito. Até 2016, era faturado R$ 37,00 por poda de árvore. Essa prática foi muito criticada na Câmara Municipal.





Selo Verde Azul

Dado disse ainda que estava numa expectativa enorme para a classificação de Votuporanga no ranking do programa Verde Azul. O resultado saiu na tarde de ontem. O prefeito disse que fez duro apontamento para o responsável pela qualificação dos municípios no processo Verde Azul.





E mais:

Dado disse que mostrou ao responsável pelo programa que no seu governo foram plantadas 27 mil árvores em dois anos, na zona urbana. E, diante do exposto, o apontamento poderá ser decisivo. “Ou estaremos na cabeça ou lá embaixo, dependendo de como o apontador considerar a ponderação que fizemos a ele”, comentou.





Que susto!

A professora Encarnação Manzano, ex-secretária de Educação, por certo, levou um susto. É que o prefeito, ao projetar no telão, o complexo da Educação, cuja mudança foi direcionada por ela, disse que o local deveria se chamar “Encarnação Manzano”. Mas a Encarna-ção estava presente no auditório e, pela legislação, nome a um órgão público só pode ser concedido após a sua morte. Nessa, a Encarnação ficou arrepiada.





De saída: