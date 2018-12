Anote Aí

publicado em 09/12/2018

Luiz Torrinha

Pintou mais um nome para a sucessão municipal. Nas rodas políticas, nesta semana, o nome da vez é o do provedor da Santa Casa, Luiz Torrinha. Dizem que na hipótese de Junior Marão descartar a candidatura, será apresentado o Luiz Torrinha como nome de consenso no grupo. Nunca é demais lembrar que a candidatura de Juninho Marão saiu da Santa Casa.





Bastidores

O nome do Luiz Torrinha já teria sido ouvido também pelos corredores da Câmara Municipal. Segundo um dos vereadores ouvidos sobre o assunto, a possibilidade de ter o Torrinha como candidato não é novidade. Já há algum tempo a alta cúpula da política trabalha o seu nome.





Café amargo

O que borrou um pouco o tapete vermelho que vem sendo estendido para o Luiz Torrinha entrar na política foi o deputado Carlão Pignatari. Consta que na recente visita do deputado federal eleito Geninho Zuliani (DEM) à Santa Casa, Carlão e Torrinha se estranharam e a turma do “deixa disso” precisou entrar em ação.





Aviso aos navegantes

De qualquer forma, Torrinha está entrando no circuito dos prefeituráveis. Se não sair na cabeça de chapa, com certeza, será mais um nome para vice. E como tem muita gente na fila de vice é bom os pretendentes ficarem atentos. Esse Torrinha pode engolir muitas pretensões.





Na Câmara

Na outra segunda-feira, dia 17, será a última sessão do ano na Câmara Municipal. Na oportunidade será eleita a nova mesa diretora para dirigir os trabalhos legislativos no biênio 2019/20. Até aqui, o vereador Meidão se apresenta como candidato único à presidência da Câmara.





Sinal de alerta

Contudo, o Meidão não deve dormir de touca. Burburinho pelos corredores da Câmara dão conta de que uma chapa de oposição estaria sendo articulada a “sete chaves”. Pelo menos dois nomes já estariam se compondo contra o Meidão. Se a eleição fosse hoje, o turco seria imbatível. Mas daqui uma semana, as coisas podem mudar: sabe como é cabeça de vereador.





No muro

Serginho da Farmácia e Daniel David estão na moita. Eles evitam a imprensa para opinar sobre o projeto de lei que estabelece a “Taxa do Lixo” e que será votado amanhã. A maioria dos vereadores já tem opinião formada e assumem posição. Os dois, no entanto, não confessam os seus votos nem para o padre. Eu, hein!





O lixo

Por conta do projeto do lixo que será votado amanhã, a sessão na Câmara promete levar um público assistente maior que o habitualmente. Alguns vereadores já declinaram que são contra o projeto. Porém, é bom considerar que o prefeito tem uma base aliada muito fiel no Legislativo.





Passando a limpo

Falando nele, o prefeito João Dado já agendou para a próxima quinta-feira, dia 13, o seu costumeiro balanço de fim de ano. Será às 9h, no Centro de Convenções. A Prefeitura está expedindo convites para os representantes de entidades de classe e clubes de serviço.





Balanço

A exemplo de anos anteriores, Dado fará uma prestação de contas, passando por cada uma das secretarias de governo. Além de relatar as obras concluídas neste ano, ele faz uma ampla previsão para as metas de ano novo. O ato deve ser compartilhado também pela Câmara de Vereadores.





Semeghini

Júlio Semeghini, uma das principais lideranças políticas desta região, está trocando o governo tucano pela equipe de Bolsonaro. Ele já deixou o seu posto de secretário de Governo de Bruno Covas na Prefeitura de São Paulo para assumir o cargo de secretário-executivo do ministério da Ciência e Tecnologia comandado pelo astronauta Marcos Pontes.





Liderança

Semeghini foi deputado federal por quatro mandatos e disputou a última eleição em 2010. Foi o homem de confiança do ex-governador Geraldo Alckmin e depois do prefeito João Doria. Semeghini é engenheiro formado pela FEI (Faculdade de Engenharia Industrial) e tornou-se um especialista no setor de informática e telecomunicações. Ele tem muitos amigos aliados em Votuporanga.





Tempo quente

A disputa pela presidência da Câmara Federal fez esquentar o caldeirão dentro do partido de Bolsonaro. Sentindo-se traída pelos colegas de legenda, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) bateu boca com o deputado Eduardo Bolsonaro e com o senador eleito Major Olímpio. Bolsonaro já marcou reunião para serenar os ânimos e colocar a tropa em ordem.





De saída:

Em vídeo gravado pelo presidente do Sindicato do Comércio, João Herrera, ele fala o bicho sobre o plantão de farmácias em Votuporanga. Ele disse que o comércio ontem ficou aberto o dia todo e as farmácias tiveram que fechar as portas. “Nós vamos cobrar até quando o prefeito e os vereadores resolveram mudar essa situação na cidade. Situação de vila”, esbravejou.