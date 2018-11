Anote Aí

publicado em 22/11/2018

Mais Médicos

Apesar do comunicado divulgado pela Prefeitura de Fernandópolis sobre o programa Mais Médicos, de que a partir de hoje vai ser dado o início da retirada dos médicos cubanos do país, Votuporanga ainda não confirmou a saída dos dois profissionais do município. A Secretaria Municipal da Saúde aguarda a notificação do Ministério da Saúde.





Fernandópolis

Fernandópolis possui seis médicos cubanos trabalhando nas unidades de saúde. O Governo Federal através do Ministério da Saúde, no dia 20 deste mês publicou no Diário Oficial da União para adesão de médicos ao Programa de Provisão de Médicos do Ministério da Saúde, onde em seu cronograma tem como previsão a reposição desses médicos até o dia 7 de dezembro deste ano, o que inclui Fernandópolis.





Sem atendimentos

Dessa forma, a Prefeitura de Fernandópolis informou que os atendimentos médicos em cinco UBS’s não ocorrerão até o dia 10 de dezembro em Fernandópolis, que aguardará a regularização da situação. Casos convencionais de atendimento nessas UBS’s serão remanejados para a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA 24H.





Natal

Durante o lançamento da campanha de Natal da Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e anúncios de novidades para o comércio da cidade, o prefeito João Dado foi entrevistado pela Cidade FM e contou que já entrou em contato com o Papai Noel, por telefone, para dar início a montagem da casinha do Papai Noel no município. Agora, é esperar pra ver qual foi a decoração combinada entre eles para este Natal.





Educação

Cotado como novo ministro da Educação, o diretor do Instituto Ayrton Senna, Mozart Neves Ramos,já veio em Votuporanga algumas vezes, no Congresso Internacional da Educação.





Elogios

Segundo consta, Mozart sempre elogiou bastante a formação do Arranjo de Desenvolvimento da Educação no Noroeste Paulista. Ele esteve em Votuporanga em 2012, 2013 e 2017 como palestrante representante do movimento “Todos pela Educação”.





Reunião

Hoje, em Brasília-DF, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, se reúne com Mozart Neves Ramos. Será uma reunião técnica em continuidade à outra que ocorreu há uma semana com o ministro extraordinário da transição, Onyx Lorenzoni.





Sem convite

Mozart é cotado para assumir o Ministério da Educação, porém, em nota o Instituto Ayrton Senna nega que ele tenha sido convidado. “Diferentemente do que vem sendo publicado na imprensa, Mozart Neves Ramos, diretor do Instituto Ayrton Senna, não foi convidado pelo novo presidente para assumir o Ministério da Educação”. Até o fechamento desta edição, Bolsonaro não havia anunciado quem assumirá a pasta.





É bucha

O prefeito João Dado (SD) trabalha em silêncio um problemão na Prefeitura que se arrasta a décadas. Trata-se da desapropriação da área que foi cedida ao grupo que construiu o Frigorífico 4 Rios. O ato foi realizado em 1973, no governo do prefeito Luiz De Haro, estando sem solução até agora. Dado quer liquidar essa pendência do município.





É flores

Por outro lado, o prefeito Dado não esconde a sua satisfação de ter solucionado uma outra pendência. É o caso do prédio do paço municipal que está sendo construído atrás do futuro North Shopping. Dado garante que já desenrolou todo o processo e vai atacar as obras a partir do próximo ano.





Obras

Por outro lado, dentro do prédio do shopping está sendo construído o espaço que vai abrigar o Poupatempo. Sendo assim, a mudança do órgão deve acontecer muito antes do shopping ser inaugurado.





Mercadão

E não pense que o espaço atual do Poupatempo, no Mercadão, ficará inativo. Na Prefeitura já se trabalha um projeto para dar vida ao Mercadão que, aliás, foi o propósito desde a sua construção nos anos 60. Ou seja, o Mercadão poderá ser mesmo um mercadão.





Galloro