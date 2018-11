Anote Aí

publicado em 20/11/2018

Saudações alvinegra

A semana começou com a empolgação do futebol local. O clube representativo da nossa cidade faz uma final inédita da Copa do Brasil. Vão disputar o título: o nosso CAV e a tradicional Ferroviária, de Araraquara, que é uma das maiores expressões do futebol do interior.





A Cidade

A capa do jornal A Cidade, na sua edição de domingo, dia 18: com o título “Jogai por nós, Alvinegra!”, estampando fotos dos jogadores em momento de oração, emocionou leitores e motivou torcedores. O nosso pessoal, redatores de esporte, souberam expor o sentimento da grande torcida. E fora muito cumprimentados pelas redes sociais.





Ponto de honra

Essa é para ficar na história: o técnico Rafael Guanaes, entrou no vestiário do CAV para fazer a sua preleção aos jogadores levando um exemplar do jornal A CIDADE. Cercado de todos os jogadores, ele abriu o jornal para todos os seus pupilos lerem a manchete. “É isso que Votuporanga espera de nós para o jogo de hoje”. Não precisava dizer mais nada.





Bom jogo

Quem não esteve na Arena “Plínio Marin”, no domingo passado, perdeu uma das mais brilhantes apresentações do time local em todos os tempos. A equipe, comandada por Rafael Guanaes, soube honrar a grande torcida presente na Arena, vencendo por 3 a 0.





Público recorde

Foram 4.463 torcedores pagantes, proporcionando uma renda de R$41.310,00 um recorde de público na nova Arena. O maior público anterior foi de 3.513 pagantes, na inauguração, em 23 de janeiro de 2016.





Que venha a ferrinha

Em campo, a bela apresentação da Alvinegra encheu o seu torcedor de entusiasmo. Antes um tanto temido, a Ferroviária de Araraquara deixou de ser o “bicho papão” para a grande final. Já depois do jogo, tinha muita gente apostando que o CAV tem tudo para ser campeão.





O jogo final

O C.A. Votuporanguense faz, em casa, o primeiro jogo da grande final. Há expectativa de um novo recorde de público e renda para este domingo, dia 25, às 11 horas da manhã. O jogo promete e os comandados de Rafael Guanaes estão prontos para o mais esperado dos jogos.





Apoio do prefeito

O prefeito João Dado foi na Arena com a camisa 10 do CAV. Vibrou como nunca. Deu entrevistas e garante que as obras de cobertura e iluminação da praça esportiva serão aceleradas para acomodar melhor os torcedores no ano que vem.





Fechando o anel

E mais: é meta do prefeito construir um novo lance de arquibancada fechando o anel. Isso significa o aumento da capacidade de público em pelo menos mais 3.000 lugares. Atualmente a capacidade é de 8.145 espectadores.





Show de prêmios

O pessoal da Santa Casa, liderado pelo provedor Torrinha, marcou presença na Arena “Plínio Marin”, no domingo, trabalhando na venda do “Festival de Prêmios” da Santa Casa. Torrinha e o vereador Daniel Davi, concederam entrevista à Cidade FM, conclamando os torcedores a colaborar na promoção da Santa Casa.





Possível mudança

O votuporanguense Rogério Galloro, diretor geral da Polícia Federal, deve deixar o cargo em janeiro. Cabe ao juiz federal Sérgio Moro, escolhido para ser ministro da Justiça e da Segurança Pública, a partir do ano que vem, nomear o novo diretor geral da PF. Há expectativa que o nomeado seja alguém com perfil de investigação.





Sem Aloysio

O PSL, partido do presidente eleito Jair Bolsonaro, divulgou no Facebook que a chance é zero do atual ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, continuar no governo. Nem ele e nem o presidente Michel Temer.





Descartando

“Não tenho conversação nenhuma com nenhum integrante do governo para conseguir uma embaixada fora do Brasil ou ocupar algum ministério”, comentou o presidente eleito Bolsonaro.





De saída:

Aloysio Nunes trocou o senado para o cargo de Relações Exteriores do governo de Michel Temer. Trocou a sua possível reeleição ao senado para permanecer no cargo e agora, ao que tudo indica, vai retornar a Rio Preto e viver para a família.