Anote Aí

publicado em 17/11/2018

A força do futebol

A Cidade FM formou parceria com o CAV no Futebol Sustentável que oferece um ingresso do jogo de amanhã (CAV x Atibaia) a troco de duas garrafas pet. O objetivo é limpar o meio-ambiente infestado de garrafas vazias e propiciar a oportunidade de quem gosta de futebol entrar no estádio livre do pagamento de ingresso.





O resultado

Mais uma vez a promoção da garrafa pet foi surpreendente. Já no feriado da quinta-feira estavam esgotados os 3 mil ingressos distribuídos nos pontos de troca: Cidade FM e Arena “Plínio Marin”. Isso comprova que o povão quer prestigiar o futebol, mas não tem dinheiro para o ingresso.





O público

A média de 500 torcedores que compareceram em jogos da Copa Paulista em Votuporanga não é o número real da grande torcida Alvinegra. A história comprova que Votuporanga sempre marcou recorde de público em seu estádio. A queda de torcedores nos últimos tempos vem sendo questionada pela própria torcida.





Os fatores

Para alguns torcedores é a distância da nova Arena que afastou a torcida. Outros alegam a falta de cobertura da arquibancada, onde fica muito quente quando está de sol e impossível ficar quando chove. Mas tem aqueles que questionam também o preço dos ingressos.





Assim,

Recomenda-se que para os próximos campeonatos não seja nunca descartada formulas de baratear o preço do ingresso. O Futebol Sustentável, promovido agora, provou mais uma vez que Votuporanga tem público fiel garantido para manter o seu futebol profissional. É preciso buscar meios de facilitar a sua presença nos jogos.

Ato cívico

Não passou em branco a comemoração do Dia da Proclamação da República em Votuporanga. A exemplo de outras datas cívicas, como o 7 de setembro, o prefeito João Dado tem reunido autoridades civis e militares com pronunciamentos alusivos à data e hasteamento das bandeiras.





Civismo

Louva-se a iniciativa da Prefeitura em retomar as comemorações cívicas da cidade. Tivemos um período que apenas as bandeiras eram hasteadas por um servidor sem nenhuma alusão comemorativa. As comemorações foram retomadas no governo de Junior Marão e tornam-se mais concorridas agora com o prefeito João Dado.





Mal-entendido

Um ato da Prefeitura decretado nesta semana, pedindo a retirada dos ambulantes do espaço coberto atrás da Concha Acústica, deu o que falar. O decreto pede o afastamento dos ambulantes do espaço coberto para ser deslocado para alguns metros, onde fica o espaço de estacionamento de veículos pela rua São Paulo. Muita gente entendeu que era para acabar com os ambulantes ali estabelecidos.





Calma, gente!

Por conta disso, nas redes sociais, não faltaram queixas contra o ato da Prefeitura e solidariedade com os ambulantes. Mas, na verdade, nada mudou. O decreto apenas pede para os ambulantes deixarem o espaço coberto livre para não atrapalhar as apresentações artísticas e culturais que se realizam no chamado “teatro do povo”.





Sem financiamento

Empresas em débito com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) estão proibidas de contrair financiamentos com as instituições bancárias. Isso é o que reza Projeto de Lei aprovado na Câmara Federal. O deputado federal Fausto Pinato (PP), de Fernandópolis, foi o relator do projeto que agora segue para sanção presidencial.





Dr. Braile

O pioneirismo do conceituado médico riopretense Domingo Braile é ressaltado pelo deputado Orlando Bolçone (PSB) na comemoração do transplante de coração de número 101 pelo Hospital de Base de Rio Preto. Braile, que é doutor em cirurgia cardíaca e professor da Faculdade Regional de Medicina, foi o pioneiro de tal procedimento médico em Rio Preto.





Muito conhecido

O dr. Domingo Braile é uma referência médica entre os cardiologistas. Em várias oportunidades ele esteve em Votuporanga e sempre muito bem-recebido, não apenas pelos colegas médicos, mas pelas lideranças políticas quando prestigiou eventos na cidade. É digno de homenagens.





