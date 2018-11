Anote Aí

publicado em 10/11/2018

CAV em campo

O sábado é de futebol. O C. A. Votuporanguense está muito perto de uma conquista inédita. O time da cidade faz hoje o primeiro jogo da semifinal da Copa Paulista. Logo mais, às 11h, o time joga em Americana, no estádio do Rio Branco, contra a representação de Atibaia.





Retrospecto

O Atibaia não é nenhuma novidade para a equipe alvinegra de Votuporanga. Na fase de classificação por grupo, a Votuporanguense perdeu em casa por 1 a 0, mas venceu o mesmo time jogando em Rio Claro por 3 a 2. O jogo de hoje tem o gosto de tira-teima.





Embalado

Motivação é o que não falta no time de Votuporanga. Na última apresentação, em casa, diante do Taubaté, o CAV venceu bem por 4 a 2 e demonstrou para a sua torcida que tem amplas condições de disputar o título. Daí a grande expectativa para uma vitória no jogo de hoje.





No rádio

A Cidade FM (94,7) transmite o jogo com a sua tradicional equipe esportiva que acompanha a trajetória do Votuporanguense desde a sua fundação. A narração é de Adenilson Silva (o Adê) com reportagens de Flávio Santos e comentários de Fábio Ferreira. Luiz Carlos Bortolozzo faz plantão informando os resultados de outros jogos.





Na TV

Nada promove tanto uma cidade do que a sua representação esportiva. E hoje, mais uma vez, Votuporanga ganha projeção por esse Brasil afora na tela da televisão. O renomado canal Fox Sports adquiriu o direito de transmissão dos jogos da semifinal da Copa Paulista.

Projeção

Com imagens de um canal de TV de projeção internacional, Votuporanga, por seu clube de futebol, será vista por telespectadores distantes que, possivelmente, nunca tenham ouvido falar em Votuporanga. Nada promove tanto o nome da cidade como o futebol.





O prêmio

Nunca é demais lembrar que o futebol local está a um passo de uma grande conquista. Se passar pelo Atibaia já estará na final. O campeão tem do direito de escolha: uma vaga na série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem ou a disputa da Copa Brasil (eliminatória que pode ser com um grande clube do futebol brasileiro). A opção não escolhida pelo campeão fica com o vice.





Decisão do STF

Mudando de assunto, repercute na região a decisão do Supremo Tribunal Federal que anula sucessivas autorizações judiciais de interceptações telefônicas usadas para investigar suspeitas de crimes praticados pela chamada “Máfia do Asfalto”, a partir de 2008. A decisão, do ministro Celso de Mello, invalidou provas usadas pelo Ministério Público contra integrantes do grupo Scamatti.

Argumento

A decisão do ministro atinge buscas, apreensões e depoimentos colhidos com base nos grampos telefônicos autorizados à época pela 1ª Vara Criminal de Fernandópolis. De acordo com o ministro, a prorrogação das interceptações foi autorizada sem fundamentação jurídica para embasar o pedido.





Desabafo

Sobre o assunto, o empresário Olívio Scamatti desabafou numa entrevista a um jornal de Rio Preto: “o que temos é nossa reputação. Atualmente, posso dizer que temos mais advogados em nossas empresas do que engenheiros. Digo que investimos em fazer a nossa defesa”.





Pinato

O deputado federal Fausto Pinato (PP) volta ao cenário ao cravar nas redes sociais a sua intervenção em audiência pública sobre o fim do foro privilegiado na Câmara Federal.





Opinião

Sobre o foro privilegiado, Fausto Pinato escreveu que “a minha posição é clara: sou contra qualquer tipo de privilégio, afinal a lei é igual para todos. O combate à corrupção começa com a igualdade de Justiça, doa a quem doer”, afirmou no Facebook.





