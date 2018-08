Anote Aí

publicado em 29/08/2018

O voto do Francisco

De acordo com o levantamento feito pelo jornal A Cidade sobre o apoio político dos vereadores, publicado na edição de ontem, o edil Antonio Carlos Francisco apareceu com uma interrogação, espaço reservado para o seu deputado federal. Todavia, na sessão de segunda-feira, ele acabou decidindo: vai apoiar Luiz Carlos Motta (PR).





Maioria

Aliás, Luiz Carlos Motta tem a preferência da maioria para deputado federal. Ele tem o apoio de cinco vereadores contra quatro de Fausto Pinato. A Lia Marques, do Sincomérciários, que sempre levantou a bandeira de Luiz Carlos Motta nesta região, está soltando foguete.





Ainda não

Quem também preferiu não revelar o seu candidato a deputado federal foi o vereador Rodrigo Beleza (SD). Ele até tem um preferido, mas, por enquanto, entende que é melhor deixar o nome guardado. Quem sabe na próxima tentativa o vereador do Solidariedade não conte.





Carlão

Como não seria diferente, o nome de Carlão Pignatari (PSDB) está com tudo entre os vereadores de Votuporanga. Dos 15 parlamentares, 12 estão com o deputado estadual votuporanguense que tenta a reeleição.





Segue o líder

Os são-paulinos de todo Brasil estão muito contentes com o time no disputado Campeonato Brasileiro, e na Câmara de Votuporanga não é diferente. Os vereadores que torcem para o Tricolor do Morumbi vez ou outra soltam um “segue o líder”.









Fliv

Autoridades políticas, dirigentes e patrocinadores do Festival Literário de Votuporanga (Fliv), que acontece de 7 a 16 de setembro, promoveram, ontem, o lançamento do evento no Parque da Cultura. O ato foi bastante prestigiado.





Discursos

O lançamento do Fliv contou com o pronunciamento de representantes de diferentes segmentos envolvidos na realização do evento. A abertura foi feita pela professora Silvia Stipp, secretária municipal de Cultura e Turismo, que destacou os grandes momentos das edições anteriores e enalteceu os seus criadores.





Dado

O prefeito João Dado e a esposa Mônica também discursaram na oportunidade. Dado acentuou a importância de cada um dos patrocinadores. A maioria deles estava no lançamento de ontem.





Apoio

Entre os patrocinadores presentes, o prefeito destacou a participação do empresário Euclides Facchini Filho (Kidão), enfatizando que não é somente no Festival Literário que a sua empresa se faz presente, “mas em todos os acontecimentos que visam a promoção e o engrandecimento da cidade”.





Cantóia

Outra empresa destacada pelo prefeito Dado foi a Cantóia Figueiredo. Dirigindo-se ao empresário Antonio Brito Figueiredo, o chefe do Poder Executivo lembrou a recente doação que o município recebeu para a iluminação pública do estádio “Faies Habimorad”, o antigo campo da Ferroviária da Estação.





Em alta

O lançamento do Fliv 2018 foi marcado pelo entusiasmo dos seus organizadores. Há expectativa de que pelo menos 50 cidades da região participem do evento com delegação de alunos. Dado sugeriu que pelo menos uma classe de cada uma das cidades venha conhecer o Fliv.





Lula lá

Mudando de assunto, o ex-prefeito de SP, Fernando Haddad, informou no Facebook que o ex-presidente Lula vai aparecer no horário eleitoral gratuito na TV, neste sábado, dia 1º de setembro, no programa dos candidatos a presidência da República, no horário reservado ao PT.





Tô fora

Jorginho Maluly (Solidariedade), filho do saudoso deputado e prefeito de Araçatuba Jorge Maluly, renunciou a sua candidatura a deputado federal. Jorginho era suplente de deputado federal e chegou a assumir cadeira em 2007.





O casal