Anote Aí

publicado em 17/04/2018

Encontro

O III Encontro Estadual de Educação Empreendedora será realizado nesta quinta-feira (19) no auditório Teotônio Vilela, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e contará com a presença do deputado Itamar Borges, presidente da FREPEM e autor da lei que criou o Plano de Educação Empreendedora.





Objetivo

O encontro tem por objetivo discutir a formação do professor para atuar em sala de aula com educação empreendedora por meio do programa EAD Competências Empreendedoras, apresentar projetos que ambientam e promovem o ensino do empreendedorismo ETESP – Centro Paula Souza e discutir as novas formas de disseminar a cultura da inovação na rede de ensino do estado.





Apresentação

No local, será apresentado o projeto “Educação Empreendedora: Formação de Professores nas Escolas Técnicas do Centro Paula Souza” e, logo em seguida, será aberto o espaço para perguntas e debate sobre o tema. O evento começa a partir das 10h e termina às 12h30 após curtas apresentações do novo livro “Introdução ao empreendedorismo”, do curso Pioneiros Empreendedores e do projeto Protagonista Empreendedor.





APAS Show

Como já foi dito na semana passada, os supermercadistas de toda a região se reuniram na última sexta-feira, em São José do Rio Preto, para acompanhar o lançamento regional da 34ª edição da APAS Show, que será promovida entre os dias 7 e 10 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo. A novidade é que, como já é tradição nos eventos de lançamento regional, a APAS irá beneficiar uma entidade local com as doações feitas pelos patrocinadores do evento.

Doações

As doações serão repassadas ao “Projeto Maquininha do Futuro”, que atende 150 crianças e adolescentes e seus familiares. O projeto social sem fins lucrativos é desenvolvido no bairro São Deocleciano, de São José do Rio Preto, e utiliza o esporte para a formação dos pequenos cidadãos. A APAS também participa de iniciativas que incentivam o consumo consciente, como a ONG Prato Cheio, além de campanhas do agasalho, Outubro Rosa e Novembro Azul.





Exército

O Comando do Exército de Votuporanga esteve presenta na noite de ontem na 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Na oportunidade, foi falado sobre a comemoração dos 370 anos do Exército Brasileiro. Capitão Luiz Augusto Valle, tenente Marcelo Santos (delegado Serviço Militar) e o sargento Heroíto Gomes (instrutor Tiro de Guerra) usaram a tribuna da Câmara Municipal para falar.





Presidente

O presidente da Câmara dos Vereadores, Osmair Ferrari, fez o convite aos militares. Os militares tiveram tempo para falar sobre a importância do Exército Brasileiro, que tem o seu dia comemorado em 19 de abril.

Comemoração

O Dia do Exército é celebrado em 19 de abril em memória da Batalha dos Guararapes, que ocorreu em 19 de abril de 1648, no estado de Pernambuco. Na oportunidade, um grupo de brasileiros, de diferentes etnias, mas com o mesmo sentido patriótico, se reuniu pela primeira vez para combater a dominação holandesa.





1822

Oficialmente, o Exército Brasileiro foi criado em 1822, como um órgão subordinado ao Ministério da Defesa. Atualmente o Dia do Exército Brasileiro serve para comemorar essa vitória, enaltecer o espírito patriótico brasileiro e para divulgar a importância dessa Força Armada.





Habitação

Uma das áreas muito abordadas nos últimos tempos em Votuporanga é a da habitação. Nos três primeiros meses de 2018, já foram anunciados conjuntos habitacionais e loteamentos.





QH3