publicado em 03/09/2018

Durante entrevista, a dupla Carreiro e Capataz tocou sucessos como “Sarra viola” (Foto: A Cidade)

Da RedaçãoA dupla Carreiro e Capataz esteve nos estúdios da rádio 94,7 Cidade FM na tarde desta segunda-feira (3) para divulgar o trabalho “Estouro da boiada” e atenderam os fãs.Durante entrevista, eles tocaram sucessos como “Sarra viola” e “Promessa” e afirmaram que “a Cidade FM vai tocar em primeira mão o lançamento da música ‘Estouro da boiada’. É uma composição da dupla Bruno e Marrone, que deu de presente pra gente e a galera vai curtir. Vai ser uma música dançante e é um arrasta-pé”.Eles ainda relembraram o início da dupla. “Nos conhecemos por meio de um amigo de Santa Fé do Sul e ensaiamos um mês e fomos para a estrada. O Carreiro fez a estreia no maior palco do cenário brasileiro, que é Barretos, então ele tem isso na carreira e no currículo. O único cantor que começou a carreira no palco de Barretos”, afirmou Capataz.Carreiro e Capataz ainda explicaram que “o nosso nome é inspirado em Tião Carreiro e Pardinho, em um estilo modão, mas com o tempo fomos nos modernizando sem fugir da nossa essência”.A dupla busca sempre tocar músicas de conteúdo e lançaram um EP há quatro meses, “Carreiro e Capataz de volta às origens”. “São músicas antigas e a aceitação foi tão boa que vamos lançar o segundo. São mais oito vídeos com músicas que vamos relembrar grandes ícones. No fim do ano, vamos gravar o DVD com músicas mais comerciais, mas sem esquecer do passado também”, afirmaram.