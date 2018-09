A decisão do programa Canta Comigo será exibida na próxima quarta-feira, dia 12

publicado em 06/09/2018

Com um clássico da música sertaneja, o cantor de Votuporanga Joab emocionou o público (Foto: Reprodução)

Com um clássico da música sertaneja, o cantor de Votuporanga Joab emocionou o público ao cantar No Rancho Fundo, da dupla Chitãozinho e Xororó e ficou no top 3. Já no duelo, o cantor escolheu Quando a Chuva Passar, da Ivete Sangalo, e se tornou um dos finalistas.







Outra participante que garantiu seu lugar na final direto, sem passar pelo duelo, foi Jamilly, que conseguiu aproveitar sua segunda chance na competição ao voltar na repescagem e conquistou 92 jurados, ao performar Greatest Love Of All, de Whitney Houston.

A primeira temporada do Canta Comigo, reality musical da Record TV comandado por Gugu Liberato, está chegando ao fim. Na última quarta-feira, dia 5, foi exibida a segunda fase das semi-finais e mais dois participantes garantiram seu lugar na decisão.Além dos dois, disputarão o prêmio final de 300 mil reais os seguintes competidores: Gabriel Camilo, Prih Queiroz, Vinny Fist, Yasmine Mahfuz, Débora Pinheiro e Naheda Beydoun. A decisão será exibida na próxima quarta-feira, dia 12.