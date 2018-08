Aplicativo é gratuito, está disponível para Android no “Google Play” e pode ser acessado off-lin

publicado em 21/08/2018

Aplicativo da Saev Ambiental é apresentado para as crianças (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Na manhã da última segunda-feira (20/08) os alunos do CEM "Profº Faustino Pedroso” tiveram a oportunidade de conhecer em primeira mão o aplicativo do Saevinho. A equipe da Saev Ambiental, juntamente com o mascote e o professor Leandro Ferreira, que desenvolveu o aplicativo, apresentaram aos alunos e professores suas funcionalidades e instruções para download.Disponível gratuitamente para Android na loja virtual “Google Play”, e podendo ser acessado off-line, as crianças aprendem de forma lúdica, utilizando uma metodologia que permite colocar o aluno no centro do processo de ensino/aprendizagem. Conheça um pouco mais o aplicativo Disque Saevinho, que traz uma série de atividades educativas:Jogo da Memória – com imagens estimulando a qualidade de vida e preservação ambiental;História em Quadrinhos - apresenta a história e importância do telefone, além de ensinar as crianças quais os telefones de emergência que devem ligar em caso de necessidade;Dicas Ambientais – dicas ilustradas e simples sobre como contribuir com o meio ambiente, por exemplo, fechar a torneira ao escovar os dentes ou lavar o quintal com uma vassoura ao invés da mangueira;Caminho da água – explica o caminho que a água faz para chegar até nossa casa, passando pela Estação de Tratamento de Água;Charadas – charadinhas divertidas, que estimulam a criatividade, imaginação, leitura e valoriza nossa cultura.Disque Saevinho – principal atração do aplicativo, pode-se ligar para o Saevinho para ouvir dicas sobre meio ambiente e qualidade de vida. As dicas são gratuitas e não gastam os créditos de ligações.Em breve a Saev Ambiental oferecerá oficinas para que os professores possam utilizar o aplicativo em sala de aula, sendo possível criar cartazes, desenhos, maquetes, redações, dioramas, textos e frases. O aplicativo está disponível em através do link: https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_saevinho.DiskSaevinho, ou pelo site do Saevinho: www.saev.com.br/saevinho. No site, estão disponíveis também games on-line, atividades para imprimir, vídeos educativos, fotos e informações sobre educação ambiental.