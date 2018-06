Companhia idealizadora do projeto promove, há mais de duas décadas, atividades relacionadas à pesquisa de linguagem própria, criação e produção artística

publicado em 07/06/2018

O Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” recebeu, nos dias 6 e 7 de junho, a peça “Mirabolante” (Foto: Divulgação)

O Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” recebeu, nos dias 6 e 7 de junho, a peça “Mirabolante”, da Confraria da Dança, de Campinas. Votuporanga foi uma das oito cidades paulistas escolhidas como parte da circulação do espetáculo, aberto a alunos da rede municipal de ensino e ao público espontâneo. No período, estudantes de Centros de Educação Municipal, integrantes da Associação de Pais e Amigos do Excepcional (Apae), do Lar Beneficente Viver Bem e do Lar São Vicente de Paulo assistiram à peça.O espetáculoO enredo de “Mirabolante” é um híbrido de música e fantasia e passeia pelo mistério dos mascarados e pelas brincadeiras de assustar. A trilha musical é composta por frevos, marchas, marchinhas e jogos de palavras e é de assinada por Rafael dos Santos. A direção artística fica a cargo de João das Neves. “Mirabolante” foi contemplado pelo Programa de Ação Cultural (ProAC) do Governo do Estado de São Paulo.