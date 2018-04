A afirmação foi feita pela secretária municipal da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, em entrevista à Cidade FM

publicado em 20/04/2018

No ano passado, a edição contou com mais de 34 mil pessoas entre os três palcos (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Gabriele Reginaldogabriele@acidadevotuporanga.com.brApós três edições consecutivas da Virada Cultural Paulista em Votuporanga, a cidade está na expectativa para sediar novamente um dos maiores eventos culturais gratuitos do Estado de São Paulo. A afirmação foi feita pela secretária municipal da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, em entrevista à Cidade FM.A secretária afirmou que “estamos no radar, porque nós temos todas as condições que eles pedem para os municípios, como equipamentos culturais e toda a estrutura. Estamos ansiosos, aguardando a sinalização do Governo do Estado para que novamente Votuporanga possa participar”.Silvia Stipp ainda disse que o evento reúne diversas linguagens artísticas e conta com o Centro de Cultura e Turismo como palco para as atrações. “Então, temos três palcos: o principal, o alternativo e o intermediário. Estou acreditando que a gente consiga ter essa boa notícia pra logo”, afirmou a secretária municipal da Cultura e Turismo.No ano passado, a 3ª edição do evento promovida em Votuporanga contou com mais de 34 mil pessoas entre Concha Acústica, Centro de Convenções e Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura. Uma das principais atrações foi a apresentação do show do rapper Projota, que levou um grande público jovem à Concha Acústica, no fechamento da edição na cidade.A Virada Cultural é realizada pelo Governo do Estado de São Paulo e reúne música, teatro, cinema, projeções, dança, literatura e performances.