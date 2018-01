Mostra segue aberta à visitação gratuita, entre os dias 2 e 27 de fevereiro, das 7h30 às 17h

publicado em 30/01/2018

A ideia da mostra é a de promover a sensibilização e a celebração do folclore, da diversidade humana e do direito à diferença cultural (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A partir desta sexta-feira (2/2), a sede da Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’”, mantida pela Prefeitura de Votuporanga, recebe a exposição “Cultura Popular e Diversidade Corporal no Folclore Brasileiro”.A mostra vem à cidade como fruto de uma parceria entre a gestão municipal, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, e o Memorial da Inclusão, gerido pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo do Estado de São Paulo.A exposição segue até o dia 27 de fevereiro, com visitação gratuita, e apresenta ao público lendas, cantigas e narrativas da cultura popular do país, por meio de xilogravuras e objetos em alto relevo, além de recursos de audiodescrição, Libras e caixas sensoriais com recursos táteis, garantindo ainda mais interatividade aos visitantes.A ideia da mostra é a de promover a sensibilização e a celebração do folclore, da diversidade humana e do direito à diferença cultural, por meio de recursos expográficos acessíveis, visando a expansão do conhecimento do público sobre as tradições brasileiras e a importância de figuras como Saci, Curupira e Iara, enquanto elementos representativos da cultura nacional.As peças em exibição propõem ainda uma reflexão acerca da importância da sensorialidade e da acessibilidade para a construção de uma sociedade mais inclusiva, por meio da apresentação de personagens com corpos diferentes, que tendem a aguçar a curiosidade e a exploração de novas possibilidades e percepções.A exposição “Cultura Popular e Diversidade Corporal no Folclore Brasileiro” já passou por importantes espaços culturais paulistanos, como o Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, e a sede do Memorial da Inclusão, na Barra Funda, além de integrar a programação da “Virada Inclusiva”, proporcionando ao público a oportunidade de conhecer uma mostra itinerante, além do contato com personagens tipicamente brasileiros.Saiba mais sobre a exposição no site http://www.memorialdainclusao.sp.gov.br/folclore-brasileiro-em-votuporangasp/ ou pelo telefone (17) 3422-4288.