Nesta quinta-feira (4) quem for ao Frei Caneco poderá dançar e cantar e ainda ajudar várias pessoas com a doações

publicado em 02/01/2018

Nesta quinta-feira (4) quem for ao Frei Caneco poderá dançar e cantar e ainda ajudar várias pessoas com a doação de um quilo de alimento (Foto: Reprodução/Facebook)

Fazer o bem. Este será o lema do cantor sertanejo Joab em 2018. A partir deste mês, o artista fará shows solidários para ajudar instituições de caridade de Rio Preto e Votuporanga. Nesta quinta-feira (4) quem for ao Frei Caneco poderá dançar e cantar e ainda ajudar várias pessoas com a doação de um quilo de alimento não perecível, roupas, fraldas infantis e geriátricas, produtos de higiene pessoal ou brinquedos, que serão encaminhados para casas de assistência social.Joab, que é de Votuporanga, afirma que sempre participou de ações de caridade e conversando com as pessoas que dependem destes projetos, ele entendeu que elas vivem praticamente de doações privadas e que muitas vezes passam por necessidades. Depois de refletir, ele resolveu escolher um dia do mês e destinar parte da arrecadação do show para essas pessoas que precisam. "Creio que quem ajuda, na verdade sai ajudado, pois é muito prazeroso ver a felicidade daqueles que necessitam de algum alento. Para quem doa não custa praticamente nada, mas para quem recebe faz muita diferença."O projeto recebeu o nome de Quinta Solidária. Ele explica que os shows solidários serão realizados na primeira quinta do mês no Frei Caneco, em Rio Preto, e toda segunda quinta do mês no Santa Cecília, em Votuporanga. "A primeira instituição que receberá as doações será o Lar São Vicente de Paulo, em Votuporanga, que atende cerca de 40 idosos." A agenda dos shows solidários irão continuar durante o ano de 2018. "Vou começar por Rio Preto e Votuporanga, mas a intenção é expandir a Quinta Solidária para toda a região."O repertório das apresentações será muito animado e eclético, com sucessos da atualidade como Wesley Safadão, Henrique e Juliano, Matheus e Kauan, Jorge e Mateus, Marília Mendonça, entre outros, e terá também músicas clássicas do sertanejo, como Evidências, (Chitãozinho e Xororó), Boate Azul (Matogrosso e Mathias ) e Por um Minuto (Bruno e Marrone). "Será um show em que não só a moçada curtirá, mas toda a família."Com 29 anos, Joab começou a carreira profissionalmente aos 12. "A música entrou na minha vida pelo meu saudoso pai, senhor José Ribeiro, que apesar de não ter sido um profissional da música, era um apaixonado por ela, tocava violão, compunha e cantava muito bem. E depois de um trabalho da escola, em que cantei Asa Branca, co saudoso Luiz Gonzaga, não parei mais, graças a Deus."O cantor tem vários planos em 2018. "Além do Quinta Solidária, já estamos com um sigle gravado que se chama Tô tentando, que é uma música autoral, que está prestes a ser lançado. Também estou com um projeto para gravar um DVD de clássicos sertanejos no estilo acústico. Em breve divulgaremos a data e o local da gravação."Fonte: Diário da Região