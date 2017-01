Veja o que mais acontece na cidade e região

publicado em 06/01/2017

Sunset Sertaneja conta com a dupla Bruno e Edcarlos

DESTAQUE

Baltazar Botequim + Violada de Verão Neste domingo tem a Violada de Verão do Baltazar Botequim. A Sunset Sertaneja conta com a dupla Bruno e Edcarlos, de Jales, a partir das 16h. O Baltazar Botequim fica na rua Tibagi, número 3.248.









SEXTA

Morphine Street Bar + Blues Custom

Se você quer um repertório com tema rock nas estradas, o lugar certo é o Morphine Street Bar. Hoje, a banda Blues Custom se apresenta com o melhor do repertório de motociclistas, a partir das 23h. A entrada é no valor de R$15. A casa de shows fica na avenida dos Bancários, número 3.605. Para mais informações e reservas de mesas (17) 3422-5751.





Ki-Mania Rock Bier + Caco de Telha

Um especial Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Cazuza, Legião Urbana e muito mais é o que você confere hoje no Ki-Mania Rock Bier. A banda Caco de Telha é a responsável pelo repertório a partir das 22h. O cover é no valor de R$5. A casa de shows fica na rua João da Cruz Oliveira, número 3.079.





Santa Cecília Butiquim + Lote 14

Hoje, no Santa Cecília Butiquim rola um especial Legião Urbana com a banda Lote 14. A banda promete o melhor do repertório a partir das 22h30. A entrada é no valor de R$10. O Santa Cecília Butiquim fica na avenida Ângelo Bimbato.





Assary Clube de Campo + Banda Jafferson

O Verão do Assary já começou e com ele vem as atrações para os associados curtirem. Nesta sexta-feira, a partir das 20h30, na lanchonete do local, a banda Jafferson se apresenta com o melhor do repertório que promete ser agitado. O Assary Clube de Campo fica na avenida João Gonçalves Leite, 5.394.









SÁBADO





Morphine Street Bar + Zac Mônico

Amanhã o cantor Zac Mônico se apresenta com o melhor do repertório pop rock nacional no Morphine Street Bar. O show começa a partir das 23h. A entrada é no valor de R$10. A casa de shows fica na avenida dos Bancários, número 3.605. Para mais informações e reservas de mesas (17) 3422-5751.





Ki-Mania Rock Bier + Murilo Henrique

Amanhã, a partir das 22h, Murilo Henrique se apresenta no Ki-Mania Rock Bier em um especial Raul Seixas. O cantor promete o melhor do repertório. O cover é no valor de R$5. A casa de shows fica na rua João da Cruz Oliveira, número 3.079.





Chalé Acústico + Paradise + Jox & Alex

A banda Paradise se apresenta amanhã no Chalé Acústico, em Fernandópolis, em um especial Coldplay. Para complementar a noite, DJ Jox & Alex apresentam um rock eletrônico ao público do local. A entrada é no valor de R$20 até as 22h e R$25 depois desse horário. A casa de shows fica na avenida Litério Grecco, 257.





Vila Dionísio + The Chambers + Call it Fornication

Amanhã a noite vai ser especial no Vila Dionísio em São José do Rio Preto. The Chambers se apresenta com os melhores do rock internacional anos 1980 a 2000, a partir das 21h. Já às 00h quem sobe ao palco é a banda Call it Fornication em um especial Red Hot Chili Peppers. A entrada é no valor de R$20 (feminino) e R$30 (masculino). O Vila Dionísio fica na avenida Bady Bassitt, número 3.961.









DOMINGO





Jef’s Buteco + Darcio Henrique