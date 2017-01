Veja as demais atrações da cidade e região

publicado em 13/01/2017

Baltazar Botequim + Violada de Verão Neste domingo tem a Violada de Verão do Baltazar Botequim. A Sunset Sertaneja conta com a dupla Luckas e Thiago, a partir das 16h. O Baltazar Botequim fica na rua Tibagi, número 3.248.









SEXTA

Morphine Street Bar + Motocircus

Se você quer um ouvir rock nacional e internacional, o lugar certo é o Morphine Street Bar. Hoje, a banda Motocircus se apresenta com o melhor do repertório, a partir das 23h. A entrada é no valor de R$ 15. A casa de shows fica na avenida dos Bancários, número 3.605. Para mais informações e reservas de mesas (17) 3422-5751.





Ki-Mania Rock Bier + André Madi

Um especial Pink Floyd e Pearl Jam é o que você confere hoje no Ki-Mania Rock Bier. O cantor André Madi é o responsável pelo repertório a partir das 22h. O cover é no valor de R$ 5. A casa de shows fica na rua João da Cruz Oliveira, número 3.079.





Chalé Acústico + High Voltage

A banda High Voltage se apresenta hoje no Chalé Acústico, em Fernandópolis, em um especial AC/DC. A entrada é no valor de R$ 20 até as 22h30 e R$ 25 depois desse horário. A casa de shows fica na avenida Litério Grecco, 257.





The Mess Pub + Centro da Terra + Os Pala

Neste fim de semana inaugura o pub The Mess, em Votuporanga, que promete ser diferenciado e agradar todos os gostos. Hoje, a casa fica por conta das bandas Centro da Terra e Os Pala. A entrada é no valor de R$ 10. A casa abre a partir das 20h, em frente à praça Dr. Fernando Costa.





Assary Clube de Campo + Ney Maia

Se você quer curtir a noite com um show especial, o Assary Clube de Campo promove o Verão Legal com Ney Maia. Ele promete muita agitação e alegria a partir das 20h30, na lanchonete do local. O Assary Clube de Campo fica na avenida João Gonçalves Leite, número 5.394.









SÁBADO





Morphine Street Bar + Música Urbana

Neste sábado a banda Música Urbana se apresenta com o melhor do rock anos 1980, no Morphine Street Bar. O show começa a partir das 23h. A entrada é no valor de R$ 10. A casa de shows fica na avenida dos Bancários, número 3.605. Para mais informações e reservas de mesas (17) 3422-5751.





The Mess Pub + Lado B + Edu Sellito e banda Velho Barreto

Gosta de Jazz e rock clássico? Então você não pode perder neste sábado as bandas Lado B e Edu Sellito e banda Velho Barretto, no The Mess Pub. A entrada é no valor de R$ 10. A casa abre a partir das 20h, em frente à praça Dr. Fernando Costa.





Chalé Acústico + Banda 3x4

A banda 3x4, de Uberlândia, se apresenta neste sábado no Chalé Acústico, em Fernandópolis, em um especial Engenheiros do Hawaii e Nando Reis. A entrada é no valor de R$ 22 até as 22h30 e R$ 25 depois desse horário. A casa de shows fica na avenida Litério Grecco, 257.









DOMINGO





The Mess Pub + Happy Hour

Para encerrar a primeira semana de inauguração, o pub The Mess realiza um happy hour neste domingo. A entrada é gratuita a partir das 17h. O pub fica em frente a praça Dr. Fernando Costa.