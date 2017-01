As exibições são às 10h e às 19h, na sala Cinema Cultural

publicado em 13/01/2017

Filme “Olho Nu” que traz vida de Ney Matogrosso é um dos finalistas do ‘Oscar Brasileiro’ de cinema

Da Redação





Nesta sexta-feira (13) as ati vidades promovidas no Centro de Cultura e Turismo seguem como nos dias anteriores, na sala Cinema Cultural, no Parque da Cultura. Hoje são dois filmes exibidos gratuitamente, em parceira com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS).

A primeira exibição é do filme “Triunfo”, às 10h, e tem classificação livre. O documentário presta um tributo àquele que é considerado o pai do hip-hop no Brasil: Nelson Triunfo - dançarino, compositor e “sociólogo da favela”, como ele próprio se define. A segunda exibição é do filme “Olho Nu”, às 19h. A vida-obra de Ney Matogrosso, retratada a partir do conjunto de imagens e sons que o artista reuniu até hoje em sua casa e existentes em arquivos públicos, em contraponto com as performances atuais. O filme tem classificação para maiores de 16 anos.

No sábado e no domingo a programação continua com exibições de filmes para toda a população e apresentação musical para encerrar o evento no Parque da Cultura.