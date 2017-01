A primeira exibição é do filme “As Bicicletas de Belleville”, às 15h30

07/01/2017

Durante este fim de semana, o Centro de Cultura e Turismo de Votuporanga continua com uma programação especial gratuita na sala Cinema Cultural, no Parque da Cultura. Hoje, três filmes serão exibidos a partir das 15h30, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, em parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS).

A primeira exibição é do filme “As Bicicletas de Belleville”, às 15h30, com classificação livre. “As Bicicletas de Belleville” mostra todo o sacrifício de uma avó para reencontrar seu neto amado. A animação foi indicada a dois Oscars.

A segunda exibição é do filme “Triunfo”, às 17h. O documentário presta um tributo àquele que é considerado o pai do hip-hop no Brasil: Nelson Triunfo - dançarino, compositor e “sociólogo da favela”, como ele próprio se define. A classificação é gratuita.

Para encerrar o sábado tem a exibição do filme “Olho Nu”, às 19h. A vida-obra de Ney Matogrosso retrata a partir do conjunto de imagens e sons que o artista reuniu até hoje em sua casa e existentes em arquivos públicos, em contraponto com as performances atuais. O filme tem classificação indicativa a partir de 16 anos.

No domingo, o Parque da Cultura segue com a programação no Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura.

