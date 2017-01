Durante todo o mês de janeiro, a Secretaria de Cultura e Turismo está oferecendo atividades gratuitas no Parque da Cultura

publicado em 26/01/2017

“Antes Que o Mundo Acabe” é exibido a partir das 10h na sala Cinema Cultural

Durante todo o mês de janeiro, a Secretaria de Cultura e Turismo está oferecendo atividades gratuitas no Parque da Cultura. Hoje, três filmes serão exibidos, por meio de uma parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS).

A primeira exibição é do filme “Antes Que o Mundo Acabe”, das 10h as 11h40, na sala Cinema Cultural. Daniel é um adolescente com problemas que lhe parecem insolúveis: como lidar com uma namorada que não sabe o que quer, como ajudar um amigo que está sendo acusado de roubo e como sair da pequena cidade onde vive. Tudo começa a mudar quando ele recebe uma carta do pai que nunca conheceu. Em meio a todas essas questões, ele terá de fazer suas primeiras escolhas adultas, descobrindo que o mundo é muito maior do que ele pensava. A classificação indicativa é para maiores de 10 anos.

A segunda exibição promovida no local é do filme “O Menino e o Mundo”, das 14h as 15h20. Sofrendo com a falta do pai, um menino deixa sua aldeia e descobre um mundo fantástico dominado por máquinas-bichos e estranhos seres. Uma inusitada animação que retrata as questões do mundo moderno através do olhar de uma criança. Vencedor de diversos festivais, O Menino e o Mundo é o longa-metragem de animação mais premiado e cultuado de todos os tempos. A classificação é livre.

Para terminar o dia de eventos no Parque da Cultura, será exibido o filme “Um Caipira em Bariloche”, das 17h as 18h40, na sala Cinema Cultural. Polidoro, um fazendeiro ingênuo cai na conversa do genro e vende suas terras para um vigarista que engana a todos, inclusive sua própria esposa. Por pura armação, os dois acabam indo parar em Bariloche. Em meio a confusões e gargalhadas na neve, o caipira começa a juntar os fatos e retorna às suas terras para desmascarar os vilões. Com locações na Argentina e em Taubaté, Mazzaropi interpreta um personagem rico, mas mantém as características de caipira. A classificação é livre.