Exibições são promovidas na sala Cinema Cultural, no Centro de Cultura e Turismo

publicado em 21/01/2017

“Garoto Cósmico” foi lançado em 2008 e tem participação de diversos atores e cantores brasileiros

Da Redação





Neste sábado, o Centro de Cultura e Turismo está re cheado de atrações gratuitas para a população prestigiar. A programação começa a partir das 15h30 e termina às 20h45, no Parque da Cultura. Três filmes serão exibidos na sala Cinema Cultural, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS).

A primeira exibição é do filme “As Bicicletas de Belleville”, das 15h30 às 17h, que mostra todo o sacrifício de uma avó para reencontrar seu neto amado. Champion (Michel Robin) é um menino solitário, que só sente alegria quando está em cima de uma bicicleta. Percebendo a aptidão do garoto, sua avó começa a incentivar seu treinamento para fazê-lo um verdadeiro campeão e poder participar da Volta da França, principal competição ciclística do país. Porém, durante a disputa, Champion é sequestrado. Sua avó e seu cachorro Bruno partem então em sua busca, indo parar em uma megalópole localizada além do oceano, chamada Belleville. A animação foi indicada a dois Oscars. A classificação é livre.

O segundo filme começa às 17h30 e termina às 18h50. “Garoto Cósmico” foi lançado em 2008 e tem participação de diversos atores e cantores brasileiros, como Arnaldo Antunes, Vanessa da Mata, Wellington Nogueira e Belchior. Além da diversão, o Garoto Cósmico oferece brincadeiras com cores, sons e formas, que instigam a curiosidade e a imaginação infantil. A classificação é livre.

Para encerrar a programação deste sábado, “Olho Nu” é exibido das 19h as 20h45. A vida-obra de Ney Matogrosso, retratada a partir do conjunto de imagens e sons que o artista reuniu até hoje em sua casa e existentes em arquivos públicos, em contraponto com as performances atuais. A classificação indicativa é para maiores de 16 anos.