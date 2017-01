Os filmes são exibidos gratuitamente em parceria com o Museu da Imagem e do Som

publicado em 31/01/2017

A programação do Centro de Cultura e Turismo começa hoje com três filmes para a população prestigiar. As atividades começam a partir das 10h, na sala Cinema Cultural. Os filmes são exibidos gratuitamente em parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS).

A primeira exibição é do filme “O Menino e o Mundo”, das 10h às 11h20. Sofrendo com a falta do pai, um menino deixa sua aldeia e descobre um mundo fantástico dominado por máquinas-bichos e estranhos seres. Uma inusitada animação que retrata as questões do mundo moderno através do olhar de uma criança. Vencedor de diversos festivais, O Menino e o Mundo é o longa-metragem de animação mais premiado e cultuado de todos os tempos. A classificação é livre.

No período da tarde é exibido o filme “Brichos 2: A Floresta é Nossa”, das 14h às 15h25. Os habitantes da Vila dos Brichos precisam decidir o futuro da sua cidade, ameaçada de perder sua floresta para investidores-terroristas internacionais. Armados de coragem, inteligência e bom humor, nossos heróis encaram o desafio que será decidido nas areias de Noforest, na gelada Iceforest e na exuberante Brainforest. A classificação é livre.

Em seguida, a partir das 17h, é exibido o filme “Uma Pistola Para Djeca”. Mazzaropi é Gumercindo, um homem pobre e honesto que tem a sua filha seduzida pelo filho do fazendeiro mais rico da região. A garota engravida, e a criança já crescida é motivo de chacotas por não ter pai. A fim de resolver o problema do neto, Gumercindo pressiona seu patrão, exigindo o casamento dos filhos, mas acaba sendo expulso de suas terras. Para o ajuste de contas, o caboclo se une a fazendeiros vizinhos. Dirigido por Ary Fernandes e protagonizado por Amácio Mazzaropi, Uma Pistola para Djeca mistura faroeste e comédia. A classificação é livre. A programação termina às 18h30.

