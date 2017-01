Apresentação música instrumental com saxofone e flauta encerra o dia de evento no local

publicado em 29/01/2017

“Uma Pistola Para DJeca” é o primeiro filme exibido hoje na sala Cinema Cultural

Da Redação





Hoje, o Centro de Cultura e Turismo de Votuporanga recebe três filmes e uma apresentação de música instrumental com saxofone e flauta. As atividades gratuitas começam a partir das 15h30 e terminam às 21h, no Parque da Cultura. Os filmes são exibidos em parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS).

A primeira atividade realizada no local é a exibição do filme “Uma Pistola Para DJeca”, das 15h30 às 16h50, na sala Cinema Cultural. Mazzaropi é Gumercindo, um homem pobre e honesto que tem a sua filha seduzida pelo filho do fazendeiro mais rico da região. A garota engravida, e a criança já crescida é motivo de chacotas por não ter pai. A fim de resolver o problema do neto, Gumercindo pressiona seu patrão, exigindo o casamento dos filhos, mas acaba sendo expulso de suas terras. Para o ajuste de contas, o caboclo se une a fazendeiros vizinhos. Dirigido por Ary Fernandes e protagonizado por Amácio Mazzaropi, “Uma Pistola para Djeca” mistura faroeste e comédia. A classificação é livre.

O filme “Titãs – A Vida Até Parece Uma Festa” é exibido logo em seguida, das 17h às 18h36, no mesmo local. Dirigido por Branco Mello e Oscar Rodrigues Alves, o documentário levou mais de seis anos para ser finalizado, já que era editado apenas nos momentos de folga dos dois. No total, foram mais de duzentas horas de material gravado, que foram transformadas em uma hora e meia de filme. O resultado é um filme com ritmo de aventura, cenas inéditas da vida dentro e fora dos palcos, gravações de álbuns antológicos e de grandes sucessos dos primórdios aos dias de hoje. O documentário é indicado para maiores de 12 anos.

A última exibição deste domingo é o curta “A Galinha Que Burlou o Sistema”, das 19h às 19h16. Em uma granja industrial, uma galinha tem uma visão: toma consciência da engrenagem que rege sua vida, que determina seu destino. Mesmo enclausurada entre milhões de galinhas que não compartilham de sua angústia, ela acredita que a vida pode ser diferente. O curta é indicado para maiores de 14 anos.

Para encerrar o dia de atividades, será promovida a apresentação música instrumental com saxofone e flauta, com o maestro Mazinho Sartori. O evento é realizado das 19h30 às 21h, no palco externo do Centro de Cultura e Turismo. A classificação é livre.