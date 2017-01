As atividades têm início a partir das 15h30 e tem parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS)

publicado em 08/01/2017

“Garoto Cósmico” será exibido às 17h30

Da Redação





Para encerrar o fim de semana de programação no Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura, a Secretaria da Cultura e Turismo oferece quatro opções de lazer hoje. As atividades gratuitas têm início a partir das 15h30. As três primeiras opções são realizadas em parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS).

A primeira exibição é do filme “Minhocas, o Filme”, às 15h30, na sala Cinema Cultural. O filme conta a divertida história de Júnior, que está entrando na pré-adolescência e enfrentando uma crise existencial. Cavado acidentalmente para fora da terra e levado para um lugar distante, a minhoca viverá uma incrível aventura com seus novos amigos Nico e Linda. Antes de conseguir voltar para casa, ele terá de impedir os planos de dominação de um terrível tatu-bola. A classificação é livre.

A segunda exibição é do filme “Garoto Cósmico”, às 17h30, na sala Cinema Cultural. Lançado em 2008, o filme tem participação de diversos atores e cantores brasileiros, como Arnaldo Antunes, Vanessa da Mata, Wellington Nogueira e Belchior. Além da diversão, o Garoto Cósmico oferece brincadeiras com cores, sons e formas, que instigam a curiosidade e a imaginação infantil. A classificação é livre.

O terceiro filme a ser exibido é o curta “Thomás Tristonho”, às 19h, no mesmo local. Thomás Tristonho cresceu acreditando ter o poder de entristecer tudo o que tocava. Ao conhecer Isabella, o toque de Thomás é desejado mais do que nunca e a única maneira de fazê-la feliz será assumindo o risco de deixá-la triste. A classificação é livre.

Para encerrar o dia, será promovida a apresentação Música Instrumental com Saxofone e Flauta, com o maestro Mazinho Sartori, às 19h, no palco externo do local. O evento tem classificação livre.