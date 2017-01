São 118 vagas entre Votuporanga, Riolândia, Fernandópolis e Cosmorama

publicado em 26/01/2017

O Projeto Guri oferece aulas de canto coral e iniciação musical; inscrições devem ser feitas entre 30 de janeiro e 24 de fevereiro

Da Redação





O Projeto Guri, mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, está oferecendo 118 vagas entre canto coral e iniciação musical em Votuporanga e mais três cidades da região: Riolândia, Fernandópolis e Cosmorama. Os interessados, entre 6 e 18 anos incompletos, devem fazer as inscrições entre 30 de janeiro e 24 de fevereiro.

Em Votuporanga são ofertadas 25 vagas para os cursos de contrabaixo, coral infantil, viola e violino. As aulas são realizadas às quartas-feiras e sextas-feiras, das 13h30 às 17h30, na rua São Paulo, 3.546.

O polo de Riolândia oferece 38 vagas para os cursos de coral infantil e violão. O local funciona de terça-feira e quinta-feira, das 8h as 22h e das 13h30 as 17h30, na avenida 11, 1.300.

Em Fernandópolis são ofertadas 34 oportunidades para os cursos de coral juvenil, iniciação musical e violão. O polo funciona de segunda-feira a quinta-feira, das 13h30 as 17h30, na avenida Líbero de Almeida, 3.251.

O polo de Cosmorama oferece 21 vagas para os cursos de percussão e violão. As aulas são ministradas às terças-feiras e quintas-feiras, das 13h30 as 17h30, na avenida Fernando Felício, s/n.

Para efetuar a matrícula é necessário comparecer no polo em que deseja estudar, acompanhado pelo responsável, portando os seguintes documentos: Certidão de Nascimento ou RG (original e cópia), comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG do responsável (original e cópia) e apresentação do comprovante de endereço para consulta.

Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumento ou realizar testes seletivos. O início das aulas ocorre de acordo com a data de matrícula de cada aluno.