Os filmes “Garoto Cósmico” e “Nina” são exibidos em parceria com o Museu da Imagem e do Som, às 10h e às 18h

publicado em 19/01/2017

As atividades do Centro de Cultura e Turismo são gratuitas e com classificação livre

Da Redação





Nesta quinta-feira, a progra mação do Centro de Cul tura e Turismo, no Parque da Cultura de Votuporanga segue como nos dias anteriores. São três opções gratuitas de lazer para a população a partir das 10h, na sala Cinema Cultural do local.

A primeira atividade a ser promovida é a exibição do filme “Garoto Cósmico”, das 10h as 11h20. Lançado em 2008, o filme tem participação de diversos atores e cantores brasileiros, como Arnaldo Antunes, Vanessa da Mata, Wellington Nogueira e Belchior. Além da diversão, o Garoto Cósmico oferece brincadeiras com cores, sons e formas, que instigam a curiosidade e a imaginação infantil. A classificação indicativa é livre.

A segunda atividade a ser realizada é a oficina de flauta doce com o maestro Mazinho Sartori. A oficina é promovida das 14h as 17h e tem classificação livre. As inscrições gratuitas que podem ser feitas momentos antes do início das aulas.

Para encerrar o dia de atividades no local, é exibido o curta-metragem “Nina”, das 18h as 18h15. Nina conta a história de um clown que não difere a vida e a arte quando encontra seus próprios pensamentos projetados em outros dois personagens: a bailarina de circo e outro clown. A classificação é livre.