Fabio Cezar Bussoloti ganhou R$820 em combustível para abastecer durante o ano

publicado em 06/01/2017

Fabio Cezar Bussoloti, morador de Nhandeara, foi o ganhador do prêmio

Da redação





Foi realizado na manhã do úl timo sábado (31) o sorteio da promoção “Abastecimento Premiado”, do Posto Trevão Juninho. A promoção ocorreu durante todo o ano de 2016, sendo que o cliente recebia o cupom no valor que gastou para então ser sorteado no último dia do ano e ter o valor retribuído em 2017.

Fabio Cezar Bussoloti, morador de Nhandeara, foi o ganhador do prêmio. Ele gastou durante o ano passado o valor de R$820, que será revertido em combustível durante este ano no posto. Segundo Fabio Cezar, o prêmio foi inesperado. “Abasteço aqui no posto há mais de 10 anos e durante o ano juntei 10 cupons. Foi uma maravilha receber o prêmio e vai ajudar bastante”, disse.

Segundo Tadeu Honorio, proprietário do Trevão, mais de quatro mil clientes participaram da promoção. “Sempre fazemos promoções no posto e este ano quisemos retribuir a fidelidade que o cliente tem com a gente dessa maneira”, explicou.

(Colaborou Gabriele Reginaldo)