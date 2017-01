O município recebeu no último domingo 19 companhias de reis de diversas cidades da região

publicado em 31/01/2017

No total, 19 companhias de diversas cidades se reuniram na Capela dos Santos Reis

Aline Ruiz

aline@acidadevotuporanga.com.br





No último domingo (29), Votuporanga sediou o XXXII Encontro Interestadual de Companhias de Santos Reis, evento promovido pelo Centro de Folclore e Cultura, com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo. No total, 19 companhias de diversas cidades se reuniram na Capela dos Santos Reis.

Quem abriu o encontro foi o Coral de Violas “A Voz do Sertão”, com um repertório receptivo de três músicas, sucedido pelo cortejo das companhias. Uma estrutura com quatro tendas foi montada em frente à capela para acomodar os integrantes.

A Folia de Reis, que celebra o nascimento de Jesus, é um evento cultural de tradição no município. “Os magos seguiram a estrela do oriente para encontrar o menino Jesus. Na bíblia não fala quantos magos são, a cultura popular que falou três por causa dos três presentes levados para Jesus: ouro, incenso e mirra. A igreja assumiu essa celebração popular e é muito devota a isso”, explicou o pároco da igreja Santa Luzia, Geomar Alves dos Santos.

Para o presidente do Centro de Folclore e Cultura, Natal Antonio Rosa, o que o motiva realizar esse trabalho são as crianças. “O que leva a gente manter a tradição são as próprias crianças. Tem um menino chamado Lucas Viola que começou arranhando o instrumento e hoje é um excelente músico, é isso que faz com que a gente queira manter essa tradição, que agora faz parte do calendário municipal”, contou.

De acordo com a secretária de Cultura e Turismo, Silvia Stipp, o evento é fundamental para resgate da cultura popular no município. “A celebração e o encontro de várias companhias buscam a preservação da nossa história e uma manifestação popular de extrema relevância, faz parte da nossa cultura”, destacou

Dentro das celebrações aconteceram: procissão, romaria, danças e algumas pessoas fantasiadas em trajes especiais, que representam os personagens tradicionais do cortejo. As músicas foram tocadas com instrumentos típicos da festa: violão, viola, sanfona, zabumba, pandeiro, caixa e reco-reco.

O Dia Municipal das Companhias de Reis integra o calendário oficial de Votuporanga desde 2016, como o último domingo de janeiro, instituído pela lei nº 5.653, de 26 de agosto de 2015.