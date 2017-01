Os filmes são exibidos em parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS)

"Dona Cristina Perdeu a Memória" é exibido a partir das 14h, na sala Cinema Cultural

Nesta sexta-feira, o Centro de Cultura e Turismo de Votuporanga oferece quatro opções de lazer para os votuporanguenses. As atividades começam às 10h e terminam às 18h. A programação é gratuita. Os filmes são exibidos em parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS).

A primeira atividade realizada na sala Cinema Cultural é a exibição do filme “Brichos: A Floresta é Nossa”, das 10h às 11h20. Tales, Jairzinho e Bandeira, filhotes de jaguar, quati e tamanduá, fazem parte da surpreendente população da Vila dos Brichos. O que acontece quando eles resolvem criar o “lutador perfeito” para vencerem um campeonato internacional de videogame? Revelações, conflitos e uma grande aventura. O filme resgata os nossos valores e abre as portas da imaginação, sem que para isso precisemos abrir mão do que nos é mais importante: a identidade. A classificação é livre.

O segundo filme exibido no local é o curta “Dona Cristina Perdeu a Memória”, das 14h às 14h15. Antônio, um menino de 8 anos, descobre que a sua vizinha Cristina, de 80 anos, conta histórias diferentes sobre a sua vida, os nomes de seus parentes e os santos do dia. E Dona Cristina acredita que Antônio pode ajudá-la a recuperar a memória perdida. A classificação é livre.

Em seguida, é exibido o curta “A Galinha Que Burlou o Sistema”, das 15h às 15h16. Em uma granja industrial, uma galinha tem uma visão: toma consciência da engrenagem que rege sua vida, que determina seu destino. Mesmo enclausurada entre milhões de galinhas que não compartilham de sua angústia, ela acredita que a vida pode ser diferente. O curta tem classificação para maiores de 14 anos.

No mesmo horário será promovida a oficina de percussão popular/bateria com Daniel Rodrigues. A atividade é realizada das 15h às 18h, no palco externo do Parque da Cultura. A classificação é livre.