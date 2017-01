Atividades promovidas durante a semana se encerram neste domingo, às 21h, no palco externo do Parque da Cultura

publicado em 15/01/2017

Da Redação

Para encerrar a semana de Cultura e Turismo serão promovidas neste domingo três atrações para a população. São duas exibições de filmes em parceria com o Museu da Imagem e do Som e uma apresentação de música instrumental com saxofone e flauta. As atividades são gratuitas.

A primeira exibição é do filme “As Bicicletas de Belleville”, a partir das 15h30, na sala Cinema Cultural do local. A animação foi indicada a dois Oscars. “As Bicicletas de Belleville” mostra todo o sacrifício de uma avó para reencontrar seu neto amado.

A segunda exibição é do filme “Olho Nu”, das 18h às 19h45, no mesmo local. A vida-obra de Ney Matogrosso, retratada a partir do conjunto de imagens e sons que o artista reuniu até hoje em sua casa e existentes em arquivos públicos, em contraponto com as performances atuais. O filme tem classificação indicativa a partir dos 16 anos.

Para terminar a programação, a última atividade é a apresentação de música instrumental com saxofone e flauta comandada pelo maestro Mazinho Sartori, no palco externo do Centro de Cultura e Turismo, das 19h30 às 21h. A classificação é livre.