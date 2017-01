Três filmes serão exibidos gratuitamente, na sala Cinema Cultural, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo

publicado em 24/01/2017

A segunda exibição de hoje é do filme “O Menino e o Mundo”, das 14h as 15h20

Da Redação





O Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura, está com novas atrações para a população de Votuporanga nesta semana. Três filmes serão exibidos gratuitamente, na sala Cinema Cultural, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, em parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS).

O primeiro filme a ser exibido no local é “Brichos: A Floresta é Nossa”, das 10h as 11h20. Tales, Jairzinho e Bandeira, filhotes de jaguar, quati e tamanduá, fazem parte da surpreendente população da Vila dos Brichos. O que acontece quando eles resolvem criar o “lutador perfeito” para vencerem um campeonato internacional de videogame? Revelações, conflitos e uma grande aventura! O filme resgata os nossos valores e abre as portas de nossa imaginação, sem que para isso precisemos abrir mão do que nos é mais importante: nossa identidade. A classificação é livre.

A segunda exibição de hoje é do filme “O Menino e o Mundo”, das 14h as 15h20. Sofrendo com a falta do pai, um menino deixa sua aldeia e descobre um mundo fantástico dominado por máquinas-bichos e estranhos seres. Uma inusitada animação que retrata as questões do mundo moderno através do olhar de uma criança. Vencedor de diversos festivais, “O Menino e o Mundo” é o longa-metragem de animação mais premiado e cultuado de todos os tempos. A classificação é livre.

Para encerrar o dia de atividades nesta terça-feira, será exibido o filme “Um Caipira em Bariloche”, das 17h as 18h40. Polidoro, um fazendeiro ingênuo cai na conversa do genro e vende suas terras para um vigarista que engana a todos, inclusive sua própria esposa. Por pura armação, os dois acabam indo parar em Bariloche. Em meio a confusões e gargalhadas na neve, o caipira começa a juntar os fatos e retorna às suas terras para desmascarar os vilões. Com locações na Argentina e em Taubaté, Mazzaropi interpreta um personagem rico, mas mantém as características de caipira. A classificação é livre.

(Colaborou Gabriele Reginaldo)