A 6ª edição do evento será realizada a partir das 14h30, no Centro Paroquial de Eventos

publicado em 26/01/2017

Chá Beneficente terá renda revertida para obras sociais da Paróquia da Catedral

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida promoverá no dia 05 de março, um Chá Beneficente com renda revertida para as obras sociais da Paróquia da Catedral.

Esta será a 6ª edição do evento e a 2ª a ser realizada no Centro Paroquial de Eventos Nossa Senhora Aparecida, com início previsto para as 14h30. Além do sorteio de brindes, no local serão servidos bolos, salgados, chás, refrigerantes e sucos.

Os convites estão sendo vendidos no valor de R$25 e podem ser adquiridos na secretaria paroquial ou com os coordenadores paroquiais. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3421-6245.

O Chá Beneficente faz parte de uma série de eventos, promoções e campanhas para angariar fundos para as obras sociais da Paróquia da Catedral.

Entre as obras e melhorias já realizadas estão: a troca do Som da Igreja, reativação do relógio da Torre, reforma da Secretaria, Auditório e Salas de Catequese, Sacristias e colocação de novos vitrais e inauguração do Centro de Eventos.