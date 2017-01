A programação começou ontem e continua hoje, a partir das 10h

A primeira exibição é do filme “Garoto Cósmico”

Diversas atividades estão programadas para serem realizadas neste fim de semana no Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura, em Votuporanga. A programação começou ontem e continua hoje, a partir das 10h. São três exibições gratuitas de filmes promovidas pela Secretaria da Cultura e Turismo, em parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS).

A primeira exibição é do filme “Garoto Cósmico”. A atividade começa a partir das 10h, na sala Cinema Cultural, com classificação livre. Lançado em 2008, o filme tem participação de diversos atores e cantores brasileiros, como Arnaldo Antunes, Vanessa da Mata, Wellington Nogueira e Belchior. Além da diversão, o Garoto Cósmico oferece brincadeiras com cores, sons e formas, que instigam a curiosidade e a imaginação infantil.

A segunda exibição é do filme “O Jeca e a Freira”. A atividade começa a partir das 14h, na sala Cinema Cultural, com classificação livre. A comédia é escrita, dirigida e protagonizada por Amácio Mazzaropi. O Jeca e a Freira foi o seu quinto filme. Em uma fazenda no interior do Brasil, no século XIX, um senhor de terras se responsabiliza pela educação da filha de um dos seus colonos e acaba criando a menina como se fosse a própria filha. Anos mais tarde, quando a jovem regressa do colégio em companhia de uma freira, o fazendeiro faz de tudo para que ela não reconheça seus verdadeiros pais. Bonita e educada, a moça também atrai a atenção dos rapazes da vizinhança. Agora cabe à freira intervir e ordenar essa confusão.

Por último será exibido o filme “Olho Nu”, às 17h, no mesmo local. O evento é indicado para pessoas acima de 16 anos. A vida-obra de Ney Matogrosso, retratada a partir do conjunto de imagens e sons que o artista reuniu até hoje em sua casa e existentes em arquivos públicos, em contraponto com as performances atuais.

