publicado em 12/01/2017

A partir das 14h é realizada a oficina Instrumentos de Cordas

O Centro de Cultura e Turismo está com diversas atividades nessas férias e assim como na semana passada, a sala Cinema Cultural está recebendo exibições de filmes e oficinas para a população. A programação desta semana começou na terça-feira (10). As atividades são promovidas pela Secretaria da Cultura e Turismo.

A programação tem início a partir das 10h, com a exibição do filme “Garoto Cósmico”, em parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS). Lançado em 2008, o filme tem participação de diversos atores e cantores brasileiros, como Arnaldo Antunes, Vanessa da Mata, Wellington Nogueira e Belchior. Além da diversão, o Garoto Cósmico oferece brincadeiras com cores, sons e formas, que instigam a curiosidade e a imaginação infantil. A classificação é livre.

A partir das 14h é realizada a oficina Instrumentos de Cordas com o maestro Tuca e a professora Mariana. A atividade é promovida na sala Cinema Cultural até as 17h. Toda a população pode participar.

Já a última atividade que encerra o dia de programação no Centro de Cultura e Turismo é a exibição do filme “As Bicicletas de Belleville”, a partir das 17h30, em parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS). A animação foi indicada a dois Oscars. “As Bicicletas de Belleville” mostra todo o sacrifício de uma avó para reencontrar seu neto amado.