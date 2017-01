Dois filmes serão exibidos e uma oficina de música está programada para ser realizada no local

publicado em 18/01/2017

O filme “As Bicicletas de Belleville”

Da redação





O Centro de Cultura e Turis mo, localizado no Parque da Cultura de Votu-poranga, continua com diversas atrações durante a semana para a população prestigiar. Hoje, serão exibidos dois filmes e promovida uma oficina de música, comandada pelo maestro Mazinho Sartori. As atividades gratuitas têm início a partir das 10h.

A primeira atração a ser realizada na sala Cinema Cultural do local, das 10h as 11h20, é a exibição do filme “As Bicicletas de Belleville”, em parceria com o Museu da Imagem e do Som (Ponto MIS). A animação foi indicada a dois Oscars. “As Bicicletas de Belleville” mostra todo o sacrifício de uma avó para reencontrar seu neto amado. A classificação do filme é livre.

A segunda atividade a ser realizada hoje, das 14h as 17h, é a oficina de flauta doce com o maestro Mazinho Sartori. O evento é promovido pela Secretaria da Cultura e Turismo e tem classificação livre.

A terceira atração é a exibição do curta “Thomás Tristonho”, às 18h, no mesmo local. Thomás Tristonho cresceu acreditando ter o poder de entristecer tudo o que tocava. Ao conhecer Isabella, o toque de Thomás é desejado mais do que nunca e a única maneira de fazê-la feliz será assumindo o risco de deixá-la triste. A classificação é livre.