Quatro representantes do município receberam o primeiro lugar no concurso estadual

publicado em 27/12/2016

Vencedores de todas as categorias com o coordenador do evento Beto Ferraz

Aline Ruiz

Votuporanga ganha cada vez mais seu espaço em con cursos de beleza. Sob a coordenação de Beto Ferraz, no dia 18 de dezembro, o município concorreu a cinco categorias do Miss & Mister São Paulo Estudantil, no Salão Social do Automóvel Clube de São José do Rio Preto. Dos sete representantes da cidade, quatro ficaram com o primeiro lugar e agora vão representar o Estado de São Paulo na fase Brasil, que acontece em abril, na cidade de Caldas Novas – GO.

As categorias são divididas em: Mini (4 a 6 anos); Infantil (7 a 10 anos); Infanto Juvenil (11 a 13 anos); Juvenil (14 a 18 anos); e Estudantil Adulto (18 a 27 anos). A atração da noite foi o show do padre Silvio Roberto, que cantou para os candidatos e convidados no evento. Além dos vencedores de cada categoria, foram divulgados também os participantes que ganharam títulos. Votuporanga recebeu quatro.