No repertório, clássicos do choro serão interpretados; objetivo do grupo é incentivar a cultura do choro na cidade

publicado em 17/12/2016

No repertório, clássicos do choro serão interpretados, como Pixinguinha, Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga, Jacob do Bandolim e Waldyr Azevedo

Da Redação





O grupo de choro Regional Cabidela se apresenta hoje, a partir das 19h, no palco externo do Centro de Cultura e Turismo de Votuporanga, no Parque da Cultura. No repertório, clássicos do choro serão interpretados, como Pixinguinha, Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga, Jacob do Bandolim e Waldyr Azevedo.

Segundo um dos responsáveis pelo projeto, José Cássio Jaber, o grupo surgiu após a apresentação “Assanhando Um Chorinho”, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, em julho deste ano. “O grupo foi idealizado por mim e por Zulaiê, por meio da pesquisa de choros clássicos que haviam sido letrados. Ele foi concretizado com amigos e parceiros da música com quem já tocava em outros grupos e também em encontros caseiros, onde fazíamos pequenas rodas de choro e samba”, explicou.

José Cássio contou que o grupo leva o nome de “Regional” porque os grupos de choro, a partir da década de 1920, eram chamados de Regionais, e que até hoje alguns mantém a tradição. Ele disse ainda que o objetivo do projeto é incentivar a cultura do choro na cidade.

“Além de um patrimônio nacional reconhecido mundialmente com excelência e requinte, de fundamental importância histórica na formação da identidade brasileira, o choro continua sendo inovador, caindo no gosto de jovens musicistas, aparecendo rodas e clubes de choro por todo o país. Agora queremos trazer isso também para Votuporanga, tanto incentivando a cultura do choro quanto trazendo a alegria e o prazer da nossa música brasileira a quem goste”, contou.

O grupo é composto por jovens de três cidades da região: Votuporanga, Tanabi e São José do Rio Preto. Os integrantes são: Lucas Bergman (Flauta), Gustavo Bombonato (Escaleta), Renan Santos (Cavaco), José Cássio Jaber (Violão 7 Cordas), Rick Sabatini (Pandeiro) e Zulaiê (Voz).