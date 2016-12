É grande a expectativa para a festa, uma vez que o show, com entrada gratuita, deve reunir pessoas de toda a região

publicado em 27/12/2016

O cantor Michel Teló se apresenta na noite de hoje em Valentim Gentil

Estourado internacionalmente com o hit “Ai se eu te pego”, Michel Teló se apresenta hoje, a partir das 21h, na abertura das Festividades de Final de Ano de Valentim Gentil. É grande a expectativa para a festa, uma vez que o show, com entrada gratuita, deve reunir pessoas de toda a região.

De acordo com a Prefeitura, a região está em contagem regressiva para o início de uma das maiores festas do Noroeste Paulista, que acontece no Recinto de Exposições do Município (às margens do Ramal de Acesso “Antônio Pimentel”, na entrada da cidade).

As Festividades seguem amanhã e quinta-feira (29), sempre a partir das 21h, com show de Cavaleiros do Forró e João Bosco & Vinícius.

Técnico do programa The Voice Brasil, Michel Teló alcançou sucesso internacional com o megahit ‘Ai, se eu te pego’ (música que ganhou uma versão do rapper Pitbull e faturou o prêmio Top Canção Latina da Billboard, em 2013). O cantor também tem vários outros hits, como ‘Humilde residência’, ‘Beijo, me liga’ e a mais recente ‘Chocolate quente’.

Amanhã é a vez do cantor Peruano e o suingue envolvente da banda Cavaleiros do Forró, presença garantida nas melhores baladas universitárias e sucesso nas rádios de todo o Brasil com as músicas ‘Solteiro não leva chifre’, ‘Facetime’ e ‘Eu cobro um salário’, entre outras.

Na quinta-feira (29), encerrando com chave de ouro a programação das Festividades de Final de Ano, João Bosco & Vinícius trazem para Valentim Gentil e região um grande show, com direito aos principais sucessos da dupla, como ‘Deixa a gente quieto’, ‘Chora, me liga’ e ‘Química’.